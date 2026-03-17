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Leão-marinho é flagrado descansando no cais do porto histórico de Rio Grande; veja vídeo

Animal chamou a atenção de moradores; ele foi visto inclusive dormindo fora d’água, comportamento considerado natural por especialistas

Joanna Manhago

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