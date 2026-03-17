Leão-marinho é flagrado descansando no cais do porto histórico de Rio Grande; veja vídeo

Um leão-marinho chamou a atenção de moradores e de quem circulava pelo cais do porto histórico de Rio Grande no domingo (15). O animal foi flagrado descansando — e até dormindo — fora d’água, próximo à hidroviária.

A presença inusitada no meio da estrutura portuária despertou curiosidade principalmente pela forma como ele estava deitado: de barriga para cima e com uma das nadadeiras levantadas.

Na manhã desta terça-feira (17), quando a reportagem esteve no local, o leão-marinho já não estava mais na área.

Segundo especialistas, no entanto, a situação não indicava qualquer problema. De acordo com a coordenadora do Centro de Recuperação de Animais Marinhos (Cram) da Universidade Federal do Rio Grande, Paula Canabarro, o animal utilizava o local apenas para repouso.

— É um animal adulto, macho, já idoso, que estava usando a área seca para descansar — explica.

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A equipe do Cram esteve no cais ainda no domingo para avaliar a situação e constatou que o leão-marinho estava saudável.

— É um animal que está bem, não apresenta problema de saúde que exija intervenção. Ele precisa apenas de um espaço tranquilo para descansar e depois retornar para a água — afirma Paula.

De acordo com a especialista, é comum que leões-marinhos saiam da água para repousar, utilizando molhes, pedras, trapiches e outras estruturas próximas ao mar.

Mesmo não sendo visto no local na manhã desta terça-feira, o animal pode reaparecer em outros pontos da orla ou em estruturas próximas.

A orientação é que a população mantenha distância ao encontrar animais marinhos fora d’água e evite qualquer tipo de aproximação ou tentativa de contato, para não interferir no comportamento natural da espécie.

