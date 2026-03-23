Leão-marinho acompanha montagem do Festimar no cais de Rio Grande; veja vídeo

Na manhã desta segunda-feira (23), um leão-marinho voltou a chamar a atenção de quem circulava pelo cais do porto histórico de Rio Grande.
O animal está sendo monitorado pelo Centro de Recuperação de Animais Marinhos (Cram), da Universidade Federal do Rio Grande (Furg). Segundo a coordenadora do centro, Paula Canabarro, ele está saudável e utiliza o local para descanso.
— É muito comum que em determinada época do ano esses animais saiam da água para descansar, utilizando molhes, pedras, trapiches — comenta a coordenadora.
De acordo com ela, animais dessa espécie utilizam a água para alimentação e deslocamento, enquanto buscam áreas secas, como pedras, praias e margens do estuário, para repouso.
Orientações para a população
Diante da presença do animal, a orientação é respeitar o espaço e manter distância. A avaliação sobre o estado de saúde e a necessidade de intervenção deve ser feita por profissionais capacitados.
— A orientação é manter uma distância segura para evitar que o animal fique ainda mais debilitado ou impedido de descansar, caso seja essa sua intenção — enfatiza Paula Canabarro.
A recomendação também é evitar qualquer tipo de aproximação e acionar os órgãos responsáveis em caso de necessidade.
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