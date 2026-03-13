Justiça determina que Prefeitura de Pelotas garanta profissionais de apoio a alunos com deficiência

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MP considera que o déficit de profissionais da educação é estrutural. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A Justiça concedeu uma decisão liminar determinando que o município de Pelotas regularize o atendimento a estudantes com deficiência na rede municipal de ensino. A decisão, do juiz Bento Fernandes de Barros Júnior, da 4ª Vara Cível, atende a pedido do Ministério Público em Ação Civil Pública que denunciou a falta de profissionais de apoio especializado.

Em ação, o MP também cobra a contratação de professores, merendeiros, monitores, secretários e auxiliares de limpeza. Procurada, a prefeitura afirma que a Procuradoria-Geral do Município está trabalhando na elaboração de embargos de declaração que serão apresentados até o próximo dia 20. Embargos de declaração são um tipo de recurso utilizado para pedir ao juiz que esclareça pontos da decisão.

O juiz apontou que o município não vem oferecendo o serviço de cuidadores e professores auxiliares conforme previsto na legislação. A ação aponta que estudantes enfrentam dificuldades para frequentar ou permanecer na escola, sofrendo prejuízos no aprendizado.

A liminar dá prazo de 30 dias para apresentar um plano de gestão que assegure a oferta contínua desses profissionais, evitando novas interrupções. O atendimento deve ser garantido de forma exclusiva ou compartilhada, conforme a necessidade pedagógica apontada por cada escola.

Autor da ação, o promotor Paulo Eduardo Nunes de Ávila afirma que a expectativa agora é para que a Justiça aceite o pedido para a contratação dos demais cargos em que há déficit.

— Esperamos que a liminar na ação dos profissionais de apoio sirva a tornar evidente o descabimento de que o acesso e a permanência de estudantes deficientes sejam prejudicados pela falta de estrutura de pessoal — afirma.

Em caso de descumprimento, o juiz estipulou uma multa diária de R$ 1 mil por aluno desatendido. Os valores eventualmente arrecadados serão revertidos ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pelotas.

Déficit de profissionais

A decisão menciona que o cargo de "auxiliar de inclusão" foi criado pela Lei Municipal nº 7.490/2025 para unificar as funções de cuidador e professor auxiliar. No entanto, até o momento, não houve a abertura de concurso público para o preenchimento dessas vagas.

Atualmente, está em andamento o concurso público para a contratação de mais de 40 professores com base na Prova Nacional Docente (PND). Sem concurso em andamento para outras áreas, o governo enviou à Câmara em dezembro de 2025 um projeto que previa a contratação de mais de 300 profissionais.

Os vereadores aprovaram no final de fevereiro apenas a contratação de 37 monitores de escola e um novo projeto foi encaminhado no começo de março, pedindo a contratação emergencial de 284 profissionais, incluindo professores, merendeiros, cuidadores e motoristas. A proposta foi derrubada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara na última terça-feira (10).

— Em que pese nós do Ministério Público, como regra, não vejamos contratações emergenciais como providência a ser utilizada sem controle, há que se reconhecer situações em que necessária a garantia do prosseguimento do serviço público, e é algo assim que enfrentamos agora — avalia o promotor.



