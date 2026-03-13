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Justiça determina que Prefeitura de Pelotas garanta profissionais de apoio a alunos com deficiência

Prefeitura tem prazo de 30 dias para  apresentar plano de gestão; atraso terá multa diária de R$ 1 mil por estudante desatendido

Douglas Dutra

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