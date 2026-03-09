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Inscrições para curso de reforço do IFRS em Rio Grande terminam nesta terça-feira

Estudantes do 9º ano da rede pública podem participar do projeto, que oferece aulas de reforço e auxílio mensal de R$ 200

Laura Cosme

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Thaina Martins

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