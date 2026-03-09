Inscrições para curso de reforço do IFRS em Rio Grande terminam nesta terça-feira

Ao todo, são 40 vagas para o campus Rio Grande. Divulgação / IFRS

Estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental de rede pública podem se inscrever em um curso de reforço escolar no Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) campus Rio Grande até terça-feira (10).

A iniciativa prevê aulas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, com foco na recuperação da aprendizagem e na preparação para o ingresso no Ensino Médio técnico da rede federal.

Além das disciplinas básicas, o projeto inclui oficinas de redação, orientação psicopedagógica, acompanhamento psicossocial e monitoramento acadêmico e emocional dos participantes.

— O objetivo é ampliar o acesso e a permanência dos estudantes na rede federal. O curso começa em abril, dia 6 de abril, e encerra no final de novembro — comenta Caroline Ança, coordenadora pedagógica do IFRS.

Conforme o edital, os estudantes selecionados receberão um auxílio mensal de R$ 200 durante oito meses, entre abril e novembro, desde que mantenham frequência mínima de 75% nas atividades.

Para serem selecionados, os estudantes são avaliados em um somatório de critérios.

— O estudante que for se autodeclarar negro, por exemplo, ele ganha 10 pontos. O estudante que tiver deficiência ganha 10 pontos. O estudante que tiver baixa renda ganha 10 pontos. Então, é um somatório de vulnerabilidades. São 40 vagas disponíveis — complementa Caroline.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser realizadas até o dia 10 de março, de forma virtual, no site da instituição, sendo necessário login no Gov.br.

Caso o número de inscritos seja superior ao de vagas, será priorizado o público em maior vulnerabilidade social, conforme critérios de pontuação estabelecidos no edital.

São considerados critérios cumulativos:

matrícula no 9º ano em escola pública;

renda familiar per capita de até um salário mínimo;

autodeclaração como estudante negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola;

condição de pessoa com deficiência.

Cada item soma 10 pontos, podendo totalizar até 40 pontos. Em caso de empate, será classificado o candidato de maior idade.

Para comprovação das vulnerabilidades sociais, é necessário anexar comprovante de matrícula no 9º ano do Ensino Fundamental em escola pública. A comprovação de renda familiar será realizada por meio do CadÚnico, com envio do Extrato de Consulta Completa atualizado nos últimos dois anos.

Candidatos que se autodeclararem negras ou negros deverão preencher formulário específico e autorização de imagem, sendo a autodeclaração verificada por comissão de heteroidentificação do IFRS antes da matrícula.

A inscrição e o envio da documentação não garantem a efetivação da matrícula, que depende da comprovação dos requisitos e da existência de vagas conforme classificação final. (Acesse o edital na íntegra).



