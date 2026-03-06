Incêndio destrói casa no Bairro Navegantes, em Pelotas

Bombeiros foram acionados por vizinhos. Igor Islabão / Grupo RBS

Um incêndio deixou uma casa parcialmente destruída na tarde desta sexta-feira (6), no bairro Navegantes, em Pelotas. O fogo atingiu o imóvel localizado nas proximidades do campo do Osório.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a corporação foi acionada por vizinhos que, inicialmente, suspeitaram de queima de lixo nas redondezas. Ao perceberem a proporção das chamas e de que se tratava de um imóvel, os moradores chamaram o socorro.

Uma guarnição foi enviada ao local e conseguiu controlar o fogo. Não havia ninguém no interior da residência no momento do incidente. A cozinha foi o cômodo mais atingido, ficando completamente destruída, além de móveis e eletrodomésticos.

Segundo o sargento Pablo Madruga, responsável pela guarnição, ainda não foi possível determinar a causa do incêndio. O caso deve ser analisado pela corporação nos próximos dias para apontar as causas do incêndio.



