Incêndio destrói casa no Bairro Navegantes, em Pelotas

Um incêndio deixou uma casa parcialmente destruída na tarde desta sexta-feira (6), no bairro Navegantes, em Pelotas. O fogo atingiu o imóvel localizado nas proximidades do campo do Osório.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a corporação foi acionada por vizinhos que, inicialmente, suspeitaram de queima de lixo nas redondezas. Ao perceberem a proporção das chamas e de que se tratava de um imóvel, os moradores chamaram o socorro.
Uma guarnição foi enviada ao local e conseguiu controlar o fogo. Não havia ninguém no interior da residência no momento do incidente. A cozinha foi o cômodo mais atingido, ficando completamente destruída, além de móveis e eletrodomésticos.
Segundo o sargento Pablo Madruga, responsável pela guarnição, ainda não foi possível determinar a causa do incêndio. O caso deve ser analisado pela corporação nos próximos dias para apontar as causas do incêndio.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.