Incêndio destrói oficina mecânica em Pelotas; no interior havia nove carros e três motos

Equipes de três cidades atuaram no combate ao fogo. Tamires Brum/RBS TV

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma oficina mecânica no início da noite de segunda-feira (23), em Pelotas. O caso foi registrado por volta das 19h, na Avenida Theodoro Muller, no bairro Fragata, nas proximidades da Avenida Pinheiro Machado.

O proprietário do estabelecimento, um homem de 46 anos, estava no local no momento em que o fogo começou. Ele foi resgatado e encaminhado para atendimento médico, com estado de saúde considerado estável — não foram repassados detalhes sobre seus ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a intensidade das chamas foi agravada pela grande quantidade de material inflamável dentro da oficina. Foram necessários cerca de 50 mil litros de água para controlar o incêndio, que levou aproximadamente cinco horas para ser combatido.

— No interior do espaço havia nove carros de passeio, três motocicletas, além de uma grande quantidade de peças automotivas, ferramentas. A presença de óleo lubrificante contribuiu para a alta temperatura e a rápida propagação do fogo — disse o comunicado do Corpo de Bombeiros.