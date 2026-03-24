Geral

Bairro Fragata
Notícia

Incêndio destrói oficina mecânica em Pelotas; no interior havia nove carros e três motos

Fogo começou no início da noite, deixou proprietário ferido e exigiu aproximadamente cinco horas e 50 mil litros de água para ser controlado

Joanna Manhago

Enviar email

Tamires Brum

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS