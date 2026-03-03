Incêndio atinge área de vegetação em São José do Norte e afeta distribuição de energia elétrica 

As chamas se iniciaram por volta das 12h30 desta terça-feira (3). Divulgação / Guarda Municipal de São José do Norte

Um incêndio atingiu uma área de vegetação na região da Quinta Secção da Barra, em São José do Norte, na tarde desta terça-feira (3). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 12h30min.

Até o momento, as causas do incêndio não foram identificadas. Apesar de não haver registro de feridos, o fogo ocorreu em uma área próxima à subestação de energia da CEEE Equatorial, o que impactou a distribuição de energia elétrica no município.

Em nota, a empresa informou que, a pedido do Corpo de Bombeiros, a rede elétrica que atende a cidade foi desligada para que as equipes possam atuar com segurança no combate às chamas.

A distribuidora também comunicou que está em contato com as autoridades municipais e com os bombeiros para auxiliar nos trabalhos e atuar no restabelecimento do fornecimento de energia assim que o incêndio for controlado.

A empresa orienta a população a não se aproximar de cabos caídos ao solo e a utilizar os canais oficiais de atendimento para registrar qualquer situação de risco.