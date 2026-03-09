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Ilha da Torotama é reconhecida como primeira comunidade tradicional agroextrativista de pesca artesanal do RS

Medida permite acesso a políticas públicas, linhas de crédito e maior segurança fundiária para 30 famílias inscritas

Gabriel Veríssimo

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