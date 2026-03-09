Ilha da Torotama é reconhecida como primeira comunidade tradicional agroextrativista de pesca artesanal do RS

Área do assentamento abrange 782,5 hectares. Divulgação / Incra RS

A Ilha da Torotama, em Rio Grande, foi reconhecida pelo governo federal como a primeira comunidade tradicional agroextrativista de pesca artesanal do Rio Grande do Sul.

A formalização ocorreu por meio de uma portaria do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), que permitiu a inclusão dos pescadores da ilha no Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA).

O reconhecimento prevê a criação do Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Território Ilha da Torotama, voltado a comunidades que utilizam o território de forma coletiva e sustentável.

A área do assentamento abrange 782,5 hectares, localizados entre a Lagoa dos Patos e o Banhado do Silveira. As terras pertencem à União e são ocupadas pela comunidade há mais de cem anos.

Terras pertencem à União e são ocupadas pela comunidade há mais de cem anos. Reprodução / Google Maps

O processo começou por volta de setembro de 2025, com mobilização do Incra, em parceria com a Secretaria de Pesca e Aquicultura de Rio Grande e lideranças locais, como a Colônia de Pescadores Z1.

— É uma mobilização que parte do Incra, nos comunicando da possibilidade. Assim, começamos a fazer as conversas com as lideranças da comunidade — explica o secretário municipal de Pesca e Aquicultura, Luiz Gautério.

Benefícios e proteção social

Com o reconhecimento, os moradores passam a ter acesso facilitado a políticas públicas, incluindo subsídios, fomento produtivo e linhas de crédito voltadas a comunidades tradicionais.

A medida também garante maior segurança fundiária para os moradores.

Embora o modo de uso da terra e a dinâmica territorial não sofram alterações, os moradores passam a ter titularidade da área, assegurando o direito de permanência no território.

— Do ponto de vista de ocupação territorial, não muda nada. Cada morador tem o cercadinho em torno do seu terreno, área que já ocupa há três, quatro ou cinco gerações — explica Gautério.

A iniciativa também é considerada importante para a adaptação às mudanças climáticas. Nos últimos anos, a comunidade foi severamente impactada por inundações, e a regularização permite investimentos em infraestrutura de resiliência, como moradias construídas sobre palafitas.

Processo de adesão

Até o momento da publicação da portaria, 30 unidades familiares já haviam se inscrito para participar da política pública, por meio da Plataforma de Governança Territorial.

Segundo o secretário, existe ainda a possibilidade de expansão do modelo para outras áreas do município, como a Ilha dos Marinheiros.

— Já discutimos com o Incra a possibilidade de ampliação de comunidade agroextrativista para a Ilha dos Marinheiros e também para outros territórios aqui de Rio Grande — afirma Gautério.

O trecho é separado do continente por um canal. Reprodução / OpenStreetMap

Economia e tradição

Na Ilha da Torotama, a principal atividade econômica é a pesca artesanal. A comunidade também mantém agricultura familiar de subsistência, realizada principalmente em hortas domésticas.

O reconhecimento institucional reforça o valor histórico da pesca artesanal, considerada a atividade econômica mais antiga de Rio Grande e um elemento fundamental na formação da identidade cultural do município.

O que é um PAE

Os Projetos de Assentamento Agroextrativista (PAEs) são modelos de reforma agrária voltados a comunidades tradicionais que dependem do uso sustentável dos recursos naturais.

Nesses territórios, os moradores devem se autoidentificar como integrantes de uma comunidade tradicional e desenvolver atividades baseadas na conservação ambiental e no uso coletivo do espaço.

