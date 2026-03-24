IFSul suspende alunos após lista com conteúdo ofensivo sobre alunas em Pelotas

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Campus Pelotas do IFSul, onde alunos foram suspensos após a circulação de lista com conteúdo ofensivo sobre alunas. IFSul / Divulgação

O Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) suspendeu oito alunos do Campus Pelotas responsáveis pela circulação de uma lista com termos depreciativos de cunho sexual sobre alunas. O material teria sido compartilhado entre estudantes por aplicativos de conversa e envolvia cerca de 30 estudantes avaliadas em diferentes categorias.

A medida foi adotada como ação inicial enquanto o caso é tratado pela instituição e encaminhado às autoridades, já que envolve estudantes menores de idade. Os alunos afastados permanecem suspensos durante a apuração.

Nesta terça-feira (24), a gestão do instituto mantém contato com órgãos externos para definir os encaminhamentos legais. Está prevista uma reunião com a promotora da Infância e da Juventude, Luciara Robe da Silveira, além de articulações com a Delegacia da Mulher.

— Nós aguardamos o contato com as autoridades para nos orientarem. Há um processo interno aberto com a Procuradoria Jurídica, que está encaminhando nas instâncias legais — afirma a vice-reitora, Lia Nelson Pachalski.

As alunas envolvidas já receberam acolhimento inicial e devem passar por atendimento com psicólogos e assistentes sociais nos próximos dias.

— Vamos ter um grupo de psicólogos e assistentes sociais para acolher essas meninas e organizar um plano de apoio — diz a vice-reitora.

A instituição também prepara ações pedagógicas com foco em conscientização dos alunos, destacando o caráter educativo das medidas adotadas.

O IFSul informou ainda que não recebeu formalmente versões mais graves dos conteúdos que circulam em redes sociais. Existe a suspeita que essas informações podem estar sendo ampliadas fora do ambiente institucional.

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A lista com conteúdo ofensivo começou a circular entre estudantes no sábado (21). A Reitoria do IFSul tomou conhecimento da situação no domingo (22), quando passou a adotar as primeiras medidas para apurar o caso e conter a disseminação do material.



