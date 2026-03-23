IFSul abre investigação sobre lista com conteúdo ofensivo contra alunas em Pelotas

Instituto já buscou orientação junto à Polícia Federal e a outros órgãos para definir os encaminhamentos. IFSul / Divulgação

O Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) vai abrir uma investigação interna para apurar a circulação de uma lista com termos considerados depreciativos sobre alunas do Câmpus Pelotas. O conteúdo teria sido compartilhado entre estudantes por aplicativos de conversa.

De acordo com o reitor da instituição, Carlos Correa, a Reitoria tomou conhecimento do caso na manhã de domingo (22). Ainda não há confirmação sobre quando o material começou a circular, mas a suspeita é de que tenha sido disseminado no sábado (21).

Segundo o reitor, o conteúdo envolve um tipo de “ranqueamento” de estudantes, com caráter ofensivo.

— É uma lista mais genérica, mas com tom depreciativo em relação às meninas, algo que não condiz com a forma como as mulheres devem ser tratadas na sociedade — afirmou.

Caso envolve menores e exige cautela

A apuração ocorre com atenção especial por envolver estudantes menores de idade. A instituição já buscou orientação junto à Polícia Federal e a outros órgãos para definir os encaminhamentos.

— Como envolve menores, a gente tem que ter todo um cuidado, principalmente para preservar as vítimas. Estamos discutindo como encaminhar essa situação — explicou o reitor.

A direção do câmpus e a Reitoria estão reunidas para definir os próximos passos. A investigação interna deve começar ainda nesta segunda-feira (23), com o objetivo de identificar os responsáveis pela criação e disseminação do material.

Possíveis medidas ainda serão avaliadas

Até o momento, não há confirmação oficial sobre registro de boletim de ocorrência por parte da instituição, embora haja indicação de que alguns registros possam ter sido feitos por terceiros. O IFSul não descarta acionar a polícia após a conclusão da apuração interna.

— A escola está aqui não só para punir, mas para educar. Cada caso vai ser avaliado conforme as orientações dos órgãos competentes — disse o reitor.

Em nota, a Reitoria e a Direção-Geral do Câmpus Pelotas manifestaram repúdio a qualquer forma de assédio, seja virtual ou presencial, especialmente quando envolve membros da comunidade acadêmica.

O Instituto informou que o episódio está sendo tratado com máxima seriedade e que, desde que tomou conhecimento dos fatos, iniciou medidas para apurar o caso e, se necessário, encaminhá-lo às autoridades competentes.

Por fim, o IFSul orientou a comunidade a evitar a disseminação de informações não verificadas até a conclusão das apurações oficiais.

Confira a nota de repúdio

A Reitoria e a Direção-Geral do Câmpus Pelotas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) manifestam seu mais veemente repúdio a qualquer forma de assédio, seja virtual ou presencial, especialmente quando envolve membros da comunidade acadêmica.

O episódio que atinge estudantes desta instituição está sendo tratado com a máxima seriedade. Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Direção-geral do Câmpus Pelotas, em conjunto com a Reitoria do Instituto, deu início à implementação de medidas para apurar os fatos e, se necessário, encaminhar o caso às autoridades competentes. A comunidade pode estar segura de que não serão poupados esforços para garantir a transparência e a integridade deste processo.

Reiteramos nosso compromisso com a defesa da dignidade humana, do respeito mútuo e da integridade de todos os estudantes, servidores e familiares. Não toleraremos práticas que atentem contra esses valores. Reafirmamos, em especial, nosso compromisso com a valorização e proteção das mulheres, garantindo um ambiente livre de discriminação e violência de gênero.

Pedimos à comunidade que evite a disseminação de informações não verificadas, aguardando a conclusão das apurações oficiais.







