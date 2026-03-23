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IFSul abre investigação sobre lista com conteúdo ofensivo contra alunas em Pelotas

Material teria sido compartilhado entre estudantes por aplicativos; caso envolve menores e está sob análise

Frederico Feijó

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Rodrigo Evaldt

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