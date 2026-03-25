Grupo RBS anuncia programação no Festimar, em Rio Grande

Mais uma vez, o Grupo RBS anuncia programação no Festimar, o Festival do Mar, em Rio Grande, que tem como objetivo estimular o turismo da região com apresentações culturais, feiras e atividades esportivas. A presença da empresa no evento, que neste ano ocorre de 26 de março a 5 de abril, contará com cobertura editorial, transmissão de programas e ações de interação com o público, reforçando a conexão com os gaúchos.
Na primeira sexta-feira (27) do festival, o público poderá acompanhar a transmissão da Caravana Jornal do Almoço a partir das 11h45min, com blocos locais transmitidos diretamente do evento.
O espaço da RBS no evento será um ambiente para fortalecer o relacionamento com parceiros comerciais e institucionais, com distribuição de brindes e ativação das marcas da empresa.
Todas as atividades do evento serão gratuitas e abertas ao público.
Abaixo, a agenda da RBS no Festimar:
Quinta-feira (26)
- 16h - Tá Vazando, da Atlântida Zona Sul
- 17h- Vibe Sunshine, da Atlântida Zona Sul
- 15h - ATL Visita Zona Sul, da Atlântida Zona Sul
Sexta-feira (27)
- 10h30 - Chamada Geral – 1ª Edição, da Gaúcha Zona Sul
- 12h30 – Caravana Jornal do Almoço, da RBS TV
- 15h - ATL Visita Zona Sul, da Atlântida Zona Sul
- 16h - Tá Vazando, da Atlântida Zona Sul
- 17h- Vibe Sunshine, da Atlântida Zona Sul
Sábado (28)
- 16h - Tá Vazando, da Atlântida Zona Sul
- 17h- Vibe Sunshine, da Atlântida Zona Sul
Segunda-feira (30)
- 16h - Tá Vazando, da Atlântida Zona Sul
- 17h- Vibe Sunshine, da Atlântida Zona Sul
Terça-feira (31)
- 16h - Tá Vazando, da Atlântida Zona Sul
- 17h- Vibe Sunshine, da Atlântida Zona Sul
Quarta-feira (1º)
- 10h30 - Chamada Geral – 1ª Edição, da Gaúcha Zona Sul
- 16h - Tá Vazando, da Atlântida Zona Sul
- 17h- Vibe Sunshine, da Atlântida Zona Sul
Quinta-feira (2)
- 16h - Tá Vazando, da Atlântida Zona Sul
- 17h- Vibe Sunshine, da Atlântida Zona Sul
- 15h - ATL Visita Zona Sul, da Atlântida Zona Sul
Sábado (4)
- 16h - Tá Vazando, da Atlântida Zona Sul
- 17h- Vibe Sunshine, da Atlântida Zona Sul