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Furg abre seleção com mais de 600 vagas remanescentes em cursos de graduação

Processo seletivo considera notas do Exame Nacional do Ensino Médio e recebe inscrições até 22 de março para cursos em três campi da universidade

Laura Cosme

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