Furg abre seleção com mais de 600 vagas remanescentes em cursos de graduação

Para participar, os candidatos deverão ter realizado as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre 2016 e 2025. Altemir Vianna / Furg/Divulgação

A Universidade Federal do Rio Grande abriu um processo seletivo para 606 vagas remanescentes em cursos de graduação. As oportunidades estão distribuídas em 30 cursos nos campi de Rio Grande, São Lourenço do Sul e Santo Antônio da Patrulha.

As inscrições podem ser feitas até domingo (22), exclusivamente pelo site da instituição.

Para participar da seleção, os candidatos precisam ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio entre 2016 e 2025. A classificação será feita com base na média ponderada das notas do exame, de acordo com os pesos definidos para cada curso.

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O edital estabelece ainda que os participantes devem ter obtido nota mínima de 200 pontos na redação e 120 pontos em cada uma das áreas objetivas da prova.

Segundo a universidade, o resultado do processo seletivo será divulgado em 27 de março. A convocação para matrícula está prevista para 31 de março, enquanto o envio da documentação pelos aprovados deverá ocorrer entre 1º e 5 de abril de 2026.

A lista completa de cursos e vagas disponíveis pode ser consultada no edital publicado pela instituição.

Confira os cursos disponíveis

Campus FURG – Rio Grande

Arqueologia — Rio Grande — 29 vagas

Biblioteconomia — Rio Grande — 7 vagas

Ciências Econômicas — Rio Grande — 31 vagas

Engenharia Bioquímica — Rio Grande — 30 vagas

Engenharia Civil — Rio Grande — 16 vagas

Engenharia Civil Empresarial — Rio Grande — 3 vagas

Engenharia de Alimentos — Rio Grande — 10 vagas

Engenharia de Automoção — Rio Grande — 5 vagas

Engenharia Mecânica — Rio Grande — 1 vaga

Engenharia Química — Rio Grande — 29 vagas

Física (Bacharelado) — Rio Grande — 30 vagas

Física (Licenciatura) — Rio Grande — 28 vagas

Geografia (Licenciatura) — Rio Grande — 3 vagas

História (Bacharelado) — Rio Grande — 13 vagas

Letras Português e Francês (Licenciatura) — Rio Grande — 8 vagas

Matemática Aplicada — Rio Grande — 31 vagas

Matemática (Licenciatura) — Rio Grande — 15 vagas

Química (Bacharelado) — Rio Grande — 13 vagas

Química (Licenciatura) — Rio Grande — 14 vagas

Campus Santo Antônio da Patrulha

Alimentos (Tecnólogo) — Santo Antônio da Patrulha — 16 vagas

Ciências Exatas (Licenciatura) — Santo Antônio da Patrulha — 49 vagas

Engenharia Agroindustrial Agroquímica — Santo Antônio da Patrulha — 19 vagas

Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias — Santo Antônio da Patrulha — 18 vagas

Engenharia de Produção — Santo Antônio da Patrulha — 31 vagas

Processos Químicos (Tecnólogo) — Santo Antônio da Patrulha — 19 vagas

Campus São Lourenço do Sul