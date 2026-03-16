Furg abre seleção com mais de 600 vagas remanescentes em cursos de graduação

A Universidade Federal do Rio Grande abriu um processo seletivo para 606 vagas remanescentes em cursos de graduação. As oportunidades estão distribuídas em 30 cursos nos campi de Rio Grande, São Lourenço do Sul e Santo Antônio da Patrulha.
As inscrições podem ser feitas até domingo (22), exclusivamente pelo site da instituição.
Para participar da seleção, os candidatos precisam ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio entre 2016 e 2025. A classificação será feita com base na média ponderada das notas do exame, de acordo com os pesos definidos para cada curso.
O edital estabelece ainda que os participantes devem ter obtido nota mínima de 200 pontos na redação e 120 pontos em cada uma das áreas objetivas da prova.
Segundo a universidade, o resultado do processo seletivo será divulgado em 27 de março. A convocação para matrícula está prevista para 31 de março, enquanto o envio da documentação pelos aprovados deverá ocorrer entre 1º e 5 de abril de 2026.
A lista completa de cursos e vagas disponíveis pode ser consultada no edital publicado pela instituição.
Confira os cursos disponíveis
Campus FURG – Rio Grande
- Arqueologia — Rio Grande — 29 vagas
- Biblioteconomia — Rio Grande — 7 vagas
- Ciências Econômicas — Rio Grande — 31 vagas
- Engenharia Bioquímica — Rio Grande — 30 vagas
- Engenharia Civil — Rio Grande — 16 vagas
- Engenharia Civil Empresarial — Rio Grande — 3 vagas
- Engenharia de Alimentos — Rio Grande — 10 vagas
- Engenharia de Automoção — Rio Grande — 5 vagas
- Engenharia Mecânica — Rio Grande — 1 vaga
- Engenharia Química — Rio Grande — 29 vagas
- Física (Bacharelado) — Rio Grande — 30 vagas
- Física (Licenciatura) — Rio Grande — 28 vagas
- Geografia (Licenciatura) — Rio Grande — 3 vagas
- História (Bacharelado) — Rio Grande — 13 vagas
- Letras Português e Francês (Licenciatura) — Rio Grande — 8 vagas
- Matemática Aplicada — Rio Grande — 31 vagas
- Matemática (Licenciatura) — Rio Grande — 15 vagas
- Química (Bacharelado) — Rio Grande — 13 vagas
- Química (Licenciatura) — Rio Grande — 14 vagas
Campus Santo Antônio da Patrulha
- Alimentos (Tecnólogo) — Santo Antônio da Patrulha — 16 vagas
- Ciências Exatas (Licenciatura) — Santo Antônio da Patrulha — 49 vagas
- Engenharia Agroindustrial Agroquímica — Santo Antônio da Patrulha — 19 vagas
- Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias — Santo Antônio da Patrulha — 18 vagas
- Engenharia de Produção — Santo Antônio da Patrulha — 31 vagas
- Processos Químicos (Tecnólogo) — Santo Antônio da Patrulha — 19 vagas
Campus São Lourenço do Sul
- Agroecologia — São Lourenço do Sul — 33 vagas
- Educação do Campo (Licenciatura) — São Lourenço do Sul — 29 vagas
- Gestão Ambiental (Tecnólogo) — São Lourenço do Sul — 28 vagas
- Gestão de Cooperativas (Tecnólogo) — São Lourenço do Sul — 33 vagas
- Letras – Português e Literatura de Língua Portuguesa — São Lourenço do Sul — 15 vagas