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Fumaça de incêndio em vegetação prejudica tráfego na BR-392 entre Pelotas e Rio Grande

Incêndio teve início após queima de lixo em área residencial e comprometeu a visibilidade na BR-392

Laura Cosme

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Tamires Brum

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