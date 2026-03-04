Fumaça de incêndio em vegetação prejudica tráfego na BR-392 entre Pelotas e Rio Grande

O Corpo de Bombeiros atua no local para controlar as chamas e evitar que o fogo se alastre para áreas residenciais e rodoviárias. Tamires Brum / Grupo RBS

Na manhã desta quarta-feira (4) um incêndio em vegetação próximo à ponte que liga Rio Grande e Pelotas provocou intensa fumaça, afetando a visibilidade na BR-392, nas proximidades do km 60.

O Corpo de Bombeiros atua no local para controlar as chamas e evitar que o fogo se alastre para áreas residenciais e rodoviárias.

Segundo relato de um morador do bairro Simões Lopes, ouvido pela reportagem, as chamas teriam se iniciado devido à queima de lixo no quintal de um vizinho, que acabou se espalhando para a vegetação.

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A BR-392 chegou a ter trechos com visibilidade reduzida, exigindo atenção redobrada dos motoristas que transitam entre as duas cidades. Até o momento, não há informações sobre o tamanho da área atingida e não há registro de feridos.