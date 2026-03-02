Filhote de tubarão-martelo é encontrado morto na orla do Laranjal

Causa da morte não foi determinada; animal pode ter sido capturado acidentalmente por redes de pesca. Reprodução / Pelotas Notícias

Um filhote de tubarão-martelo, da espécie Sphyrna zygaena, foi encontrado morto na orla do Laranjal, na Lagoa dos Patos, em Pelotas. O registro foi feito por banhistas na tarde de domingo (1º).

Segundo o professor Luis Gustavo Cardoso, do Instituto de Oceonografia da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), a espécie utiliza a região para o período de reprodução durante o verão.

— Essas espécies utilizam as zonas costeiras para fazer o parto, para o nascimento de filhotes, porque as zonas costeiras têm menos predadores e mais alimento. Os filhotes já saem precisando caçar depois de consumir o vitelo com o qual nascem. Quando há momentos em que a água da Lagoa dos Patos, no estuário, atinge zonas mais acima, essas espécies costeiras podem muito bem entrar atrás de presas — afirma.

Em relação à causa da morte, não é possível determinar o que ocorreu, já que o animal pode ter sido capturado acidentalmente por redes de pesca.

— Antigamente, a espécie era pescada e comercializada e hoje é ameaçada de extinção. Então, pode ter sido capturada pela pesca e devolvida ao mar, e por isso acabou morrendo. Pode ter sido causa natural, pode não ter encontrado alimento, pode ter alguma doença, não há como precisar — complementa Luis Gustavo.

No mês passado, um filhote também havia sido encontrado morto na orla da Praia do Cassino.

Apesar do receio que a presença de tubarões costuma causar, o especialista reforça que não há motivo para alarme, já que não há risco de ataques.



