Festival do Mar movimenta R$ 10 milhões na economia de Rio Grande; veja vídeo

O Festival do Mar (Festimar), em Rio Grande, deve movimentar cerca de R$ 10 milhões na economia da cidade durante 11 dias de evento. O evento iniciou na última quinta-feira (26) e seguirá até 5 de abril.

Segundo os organizadores, o impacto financeiro envolve diferentes setores, como comércio, gastronomia, turismo e serviços impulsionados pelo movimento de público durante esses dias. A estimativa é da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Grande e São José do Norte (CDL) e da prefeitura de Rio Grande.

— Nós temos aqui diversos fornecedores e isso movimenta todas as cadeias produtivas, porque quando você imagina que um doce vai ser vendido na feira, você está imaginando apenas o valor do doce vendido, mas tem que analisar a fabricação do papel, do açúcar, do chocolate, do transporte, de tudo que envolve o cenário — comenta Edward Moraes, secretário adjunto de Turismo, Inovação e Economia do Mar.

Para os empreendedores locais, o evento representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade e expandir a comercialização dos produtos. Marcos Jatahy

A expectativa é deste ano é de que 180 mil pessoas prestigiem a festa. O evento ocorre simultaneamente à semana de turismo no Uruguai, estratégia que busca atrair visitantes também do país vizinho.

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— O objetivo é fazer com que o turista, o rio-grandino, o nortense e visitantes de cidades da região, além de pessoas que vêm até mesmo do Uruguai, vivam uma experiência positiva aqui. Queremos que eles sejam bem recebidos e levem consigo a vontade de retornar. Em 2025 já tivemos um grande sucesso de público, e a expectativa para 2026 é ainda melhor — afirma Letícia Vanzelote, presidente da CDL.

Aumento das vendas

Para os empreendedores locais, o evento representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade e expandir a comercialização dos produtos.

Essa é a primeira vez que os agricultores participam do evento. Laura Cosme / Grupo RBS

Exemplo disso é o Sítio Silva, empreendimento familiar que há mais de uma década atua na produção de alimentos sem agrotóxicos em Rio Grande. A agricultora Daiane Machado explica que o negócio atravessa gerações e hoje também funciona como uma rede de apoio a outros produtores da região.

Entre os destaques estão os picolés artesanais feitos com frutas naturais, que surgiram de uma iniciativa caseira e hoje caminham para a formalização como agroindústria. Expondo pela primeira vez no evento, a empreendedora comemora a recepção do público.

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— A gente sempre teve vontade de participar, mas não tinha estrutura. Este ano, a convite da Secretaria de Turismo, conseguimos vir e está sendo um sucesso. O movimento é muito grande e já estamos vendo bastante gente de fora da cidade — afirma.

Além disso, comerciantes de fora da cidade, também são atraídos pelo movimento do público.

Pela primeira vez na cidade, Gislaine relata que se encantou pela culinária local. Laura Cosme / Grupo RBS

É o caso da empreendedora Gislaine Silva de Azambuja, de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, que participa pela primeira vez de um evento em Rio Grande.

— É a nossa primeira vez em Rio Grande. A gente veio trazer o óleo da semente da uva, que é um produto natural e antioxidante. Uma cliente nossa nos falou do evento e nos incentivou a vir conhecer. A gente resolveu apostar e está sendo uma experiência muito positiva — relata.

Questionada sobre o que chamou sua atenção, a empreendedora destaca a receptividade do público e a gastronomia local como diferenciais.

— A culinária daqui é incrível. Já experimentei peixe e camarão e está tudo muito saboroso. A feira está muito convidativa, com muitos expositores — complementa.

"Eventos como esse fazem a diferença para quem depende das corridas"

Evento acontece até o dia 5 de abril. Marcos Jatahy / Ascom Festimar

O setor de serviços também acompanha o aquecimento puxado pelo evento.

Para o motorista de aplicativo Paulo Eduardo Santos, o festival representa uma oportunidade importante de ampliar a renda.

— O movimento cresce bastante, de noite e aos finais de semana, principalmente. A gente consegue fazer mais corridas em menos tempo — relata.