Com expectativa de receber 180 mil pessoas, Festimar começa em Rio Grande com feira, shows, e tainha no espeto 

Programação inclui parque com 24 brinquedos. Gabriel Veríssimo

Começa nesta quinta-feira (26), no Centro Histórico de Rio Grande, o Festival do Mar (Festimar). O evento segue até 5 de abril e ocupa um quarteirão formado pelas ruas Marechal Floriano, Ewbank, Riachuelo e General Neto, além da Praça Xavier Ferreira.

O festival reúne 85 bancas de exposição e comércio, distribuídas em mais de 120 pontos, com venda de vestuário, itens de cama, mesa e banho e souvenirs.

O parque de diversões será operado pelo Park Tiarajú e contará com 24 brinquedos, como montanha-russa, carrossel e kamikaze. Um dos destaques é a roda-gigante instalada à beira da Lagoa dos Patos, com vista panorâmica.

A principal atração musical será o cantor Dilsinho, que se apresenta no dia 2 de abril, no Cais do Porto Velho. A programação começa às 18h, com abertura dos portões e shows de artistas locais e regionais antes da apresentação principal.

Seminário da Soja

Integrando a programação, começa também nesta quinta o 2º Seminário de Qualidade da Soja, na Câmara de Comércio da Cidade do Rio Grande.

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O evento ocorre durante dois dias e terá palestras sobre qualidade da soja, monitoramento de cargas, investimentos no Porto do Rio Grande e logística rodoviária, além de debates sobre micotoxinas e exigências regulatórias do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Economia do Mar

Entre os dias 30 de março e 1º de abril, o Festimar recebe a 4ª edição do Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul.

O encontro aborda temas ligados à economia do mar, como logística portuária, indústria naval, pesca, aquicultura, energias renováveis, inovação tecnológica, turismo e sustentabilidade ambiental. Neste ano, o tema será “O futuro está no mar”, com painéis na Câmara de Comércio.

Gastronomia

Em 2025, mais de 10 mil pratos foram comercializados. Marcos Jatahy / Ascom Festimar

A tainha no espeto será o principal destaque gastronômico do Festimar 2026. O prato substitui a tradicional anchova assada, fora do período ideal de pesca, e aposta em um peixe em safra.

A escolha reforça a identidade cultural local, já que a tainha é presença constante na culinária rio-grandina. Em 2025, mais de 10 mil pratos foram comercializados, consolidando a gastronomia como um dos principais atrativos do evento.

Para esta edição, a expectativa é de público de 180 mil pessoas. As tainhas serão servidas com pão e vinagrete no deck do Mercado Público do Rio Grande, às margens da Lagoa dos Patos.

O prato custará R$ 40 e será oferecido de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 15h e das 18h30 às 22h30. Aos sábados, domingos e feriados, o atendimento ocorre das 11h às 15h e das 18h30 às 23h.

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