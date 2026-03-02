Fenadoce abre inscrições para estandes da edição de 2026

Feira, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL), está marcada para ocorrer de 15 de julho a 2 de agosto. Alair Junior / Fenadoce

A organização da Fenadoce abriu uma nova etapa para empresas e empreendedores interessados em participar como expositores na edição de 2026 do evento, em Pelotas. O prazo para manifestação de interesse começou nesta segunda-feira (2) e segue até 13 de março.

A feira, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL Pelotas), está marcada para ocorrer de 15 de julho a 2 de agosto, no Centro de Eventos Fenadoce.

Segundo a entidade organizadora, empresas associadas e não associadas podem participar do processo. Os interessados devem entrar em contato com a CDL Pelotas para acessar informações sobre valores, condições de participação e o mapa atualizado dos espaços disponíveis, além de preencher o formulário de inscrição.

A CDL informa que a inscrição representa uma manifestação de interesse e que os projetos passam por análise da comissão organizadora antes da confirmação dos estandes.

Integrante da comissão organizadora e conselheiro gestor da CDL Pelotas, Daniel Centeno afirma que o evento mantém relevância econômica e cultural para a região. Segundo ele, a feira reúne expositores de diferentes setores e também abre espaço para apresentações artísticas locais.

Evento integra calendário regional

Criada em 1986, a Fenadoce passou a ser realizada anualmente a partir de 1988 e tem como foco a valorização da tradição doceira de Pelotas, reconhecida nacionalmente. Além da comercialização de doces, o evento reúne atrações culturais, shows, palestras e atividades voltadas ao turismo e aos negócios.

Desde 2019, a feira é reconhecida por lei como Patrimônio Cultural do Rio Grande do Sul.

