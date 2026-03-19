Feira de artesanato do Cassino começa a ser demolida; "tristeza e frustração", diz comerciante

Começou nesta semana a demolição dos quiosques gastronômicos e da feira de artesanato em frente à Igreja Sagrada Família, no Balneário Cassino, em Rio Grande. A retirada das estruturas cumpre um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Mitra Diocesana, responsável pelo espaço, e o Ministério Público (MP). O prazo para conclusão é 25 de março.

No local, a movimentação de máquinas e a retirada das estruturas marcam o fim de um espaço que, por décadas, reuniu comércio, turismo e convivência no balneário. Para quem trabalhava ali, o cenário é de despedida e incerteza.

Demolição acontece após TAC com o Ministério Público. O objetivo é garantir a visibilidade da Igreja Sagrada Família. Joanna Manhago/Grupo RBS

Proprietário da 2 Em 1 Pastelaria e Pizzaria, Thaian Feijó Dutra acompanha a demolição com preocupação. Segundo ele, o impacto vai além do aspecto emocional e atinge diretamente a economia local.

— O sentimento que fica é de tristeza, de frustração. Eu trabalho ali desde os 21 anos, hoje tenho 37. São 16 anos naquele espaço, construindo uma história, criando vínculos — afirma.

A 2 Em 1 Pastelaria e Pizzaria funcionava há 12 anos no Largo da Igreja. Frederico Feijó/Grupo RBS

Dutra destaca que cada quiosque gerava, em média, de oito a dez empregos diretos, além das lojas de artesanato, que mantinham duas a três pessoas trabalhando.

— Não é só o fim de um ponto comercial, é uma cadeia inteira sendo afetada — completa.

Mais de 30 bancas chegaram a funcionar no espaço. Cada uma gerava de um a três empregos, já os quiosques de oito a 10. Joanna Manhago/Grupo RBS

Impacto econômico e social

A decisão afeta diretamente dezenas de famílias que dependem do comércio local, especialmente durante o veraneio. No espaço, funcionavam cerca de 30 bancas de artesanato e ao menos seis quiosques gastronômicos, responsáveis por empregar dezenas de trabalhadores e movimentar uma das áreas mais frequentadas do Balneário Cassino.

O espaço existia há mais de 30 anos e se consolidou como um dos pontos tradicionais de encontro de moradores e turistas.

Pelo termo firmado em audiência, em caso de descumprimento do prazo, está prevista multa diária de R$ 1 mil. O acompanhamento do cumprimento do acordo está sendo feito pelo diácono João Maiato, representante da Diocese de Rio Grande.

O processo de retirada das estruturas se arrasta desde 2017, quando foi firmado o acordo com o MP. Thaian critica a condução do caso e a falta de alternativas concretas para realocar os comerciantes.

— A gente sempre teve pouca transparência da diocese em relação aos prazos. E o que mais frustra é que havia a previsão de um novo espaço comercial para nos realocar, mas isso não saiu do papel — diz.

A demolição deve ser concluída até o dia 25 de março. Não há previsão de construção de um novo centro comercial. Joanna Manhago/Grupo RBS

Em nota, a Diocese de Rio Grande informou que a demolição ocorre em cumprimento ao acordo judicial, sem possibilidade de prorrogação. Segundo a instituição, a medida busca preservar a visibilidade da igreja, considerada patrimônio histórico, cultural e arquitetônico.

"É uma ação necessária para preservar o patrimônio e requalificar o entorno da igreja", ponta o comunicado.

Mesmo com a justificativa, comerciantes relatam dificuldade para permanecer no balneário, diante da escassez de pontos comerciais disponíveis.

— A gente está avaliando o que fazer daqui para frente. Tem poucos espaços no Cassino e cada vez menos opções — afirma Dutra.

Ele também descarta, ao menos por ora, a possibilidade de retornar ao local em um eventual novo projeto.

— Eu, particularmente, não tenho interesse de continuar em nenhum novo projeto da diocese, principalmente por essa falta de diálogo e descumprimento de decisões — completa.

A diocese informou ainda que há previsão de requalificação da área após a demolição, com um novo projeto urbanístico. Entre as possibilidades citadas por comerciantes estão a criação de áreas de convivência e até estacionamentos, mas não há confirmação oficial sobre o formato final.

A reportagem tentou contato com Maiato para obter mais detalhes, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Bailinho da Igreja

O tradicional Bailinho da Igreja, que acontece no largo em frente à Igreja Sagrada Família, até então era promovido pelos quiosques que operavam no local. Os empreendimentos lucravam com a movimentação no entorno. Durante o inverno os bailes acontecem duas vezes na semana, já no verão as atrações chegam a ser diárias.

O evento reúne centenas de pessoas e já é considerado um dos atrativos turísticos e de lazer do Balneário Cassino. Com o fim do Artesanato da Igreja, e por consequência, dos quiosques, a comunidade temia que a atração fosse encerrada.

Porém, uma associação foi criada para manter as atividades acontecendo. Na manhã desta quinta-feira (19), um comunicado oficial foi publicado na página do Largo do Bailinho no Instagram, garantindo a continuidade.