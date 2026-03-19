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Feira de artesanato do Cassino começa a ser demolida; "tristeza e frustração", diz comerciante

Estruturas em frente à Igreja Sagrada Família devem ser todas retiradas até 25 de março

Joanna Manhago

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Frederico Feijó

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