Estiagem reduz produção agrícola e afeta 380 produtores de Rio Grande

Produtores da Ilha dos Marinheiros enfrentam queda na produção em decorrência da falta de chuva. Dulce Helena / Arquivo Pessoal

A falta de chuva regular que atinge Rio Grande, no sul do Estado, já provoca impactos diretos na produção agrícola do município. Cerca de 380 agricultores enfrentam dificuldades para manter as lavouras, principalmente, no cultivo de hortaliças e frutas, que dependem de irrigação constante.

Na Ilha dos Marinheiros, uma das principais regiões produtoras de hortigranjeiros da cidade, a agricultora Dulce Helena Machado relata que a falta de chuva está mais severa do que em anos anteriores.

Há 50 anos na atividade, ela afirma que a irregularidade climática já faz parte da rotina, mas que a intensidade atual preocupa.

— A falta de chuva no verão é frequente, mas nesse ano foi muito, bem pior que os outros. Acho que a última chuva significativa que deu foi em janeiro — comenta Dulce Machado.

De acordo com a agricultora, a incerteza também afeta o planejamento, pois não há como prever a colheita com precisão.

— A gente nunca pode dizer que vai colher o que plantou, porque depende do clima. Isso nos acarreta 50% da falta de produção, porque só com a irrigação fica difícil de trabalhar, já que ela se concentra em um espaço e não em toda a chácara. Não podemos dizer que plantamos mil pés de alface e vamos colher isso, às vezes colhemos metade, tudo depende do clima — explica.

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Para quem planta na cidade, os reflexos da falta de chuva também são sentidos. No Sítio Silva, localizado no bairro Bolaxa, o produtor Gilvane Araújo destaca que, mesmo com o uso de tecnologias para economia de água, a escassez compromete diferentes frentes de produção.

No Bolaxa, produção de hortaliças no Sítio Silva também enfrenta os efeitos da seca. Divulgação / Sítio Silva

— A pouca água que se tem ainda no poço, a qualidade dela é muito baixa, porque a gente tem muito ferro aqui na região. Então, o pomar a gente teve que parar de regar e parou o crescimento também, e a gente acaba perdendo algumas plantas — relata o produtor.

O sítio trabalha com morangos e hortaliças em sistema semi-hidropônico, que permite um controle mais eficiente do uso de água, com economia de até 80%. Ainda assim, a falta de abastecimento nos poços artesianos obrigou mudanças na rotina. Parte da produção passou a utilizar água que abastece a cidade.

— No morango, a gente está usando água da Corsan justamente porque faltou água nos dois poços artesianos que a gente tem — complementa Gilvane.

Procurada, a Emater/RS-Ascar informou que acompanha a situação dos agricultores da região, mas, segundo o órgão, não há grandes prejuízos.

O que está causando a falta de chuva?

Segundo o meteorologista Ricardo Gotuzzo, do Centro Interinstitucional de Observação e Previsão de Eventos Extremos (Ciex) da Furg, a falta de chuva é em decorrência do fenômeno La Niña.

— Os prognósticos feitos no início do verão, relacionados a La Niña, se mostraram muito assertivos. Embora tenha ocorrido um episódio de chuva mais intenso em janeiro, ele foi concentrado em pancadas isoladas. Essa irregularidade na distribuição das chuvas, aliada ao déficit acumulado, é o que tem reduzido o nível da lagoa e causado a estiagem nas lavouras — explica.

Com a mudança de estação, a expectativa é de alívio gradual para os produtores da região. Ainda conforme Gotuzzo, a chegada do outono, nesta sexta-feira (20), marca uma alteração no padrão climático, com o retorno mais frequente das frentes frias ao Sul do Estado.

Esse novo cenário deve favorecer uma distribuição mais regular das chuvas, ao contrário do que foi registrado durante o verão.

— É essa nova dinâmica que garantirá a recuperação lenta dos mananciais d’agua e o nível da Lagoa dos Patos. Há perspectiva de ingresso de massas de ar mais frias a partir do final de abril, o que pode trazer os primeiros episódios de geada para a região — comenta.

Embora a volta das chuvas seja positiva, ao longo do outono, ela também pode trazer instabilidades. Com o aumento da umidade e a possibilidade de formação de sistemas de baixa pressão, cresce o risco de temporais, com ventos fortes e chuvas intensas em curtos períodos, sobretudo, na reta final da estação.

— É importante destacar que qualquer sinal de El Niño previsto para os próximos meses, a partir do final do outono, em nada se compara ao episódio 2024. As projeções apontam para uma condição menos vigorosa, o que reduz a probabilidade de eventos extremos de escala igual aos observados no passado — finaliza o meteorologista.



