Geral

Agricultura familiar
Notícia

Estiagem reduz produção agrícola e afeta 380 produtores de Rio Grande

Irregularidade das chuvas, causada pelo La Niña, comprometeu o cultivo e dificultou a colheita de hortaliças e frutas

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS