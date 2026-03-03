Estação Ecológica do Taim é fechada após confirmação de caso de gripe aviária

Monitoramento está sendo realizado em conjunto com o serviço veterinário oficial. Divulgação / EESC TAIM/ICMBIO

A Estação Ecológica do Taim, localizada entre os municípios de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, foi interditada, na manhã desta terça-feira (3), após a confirmação de gripe aviária em aves da espécie conhecida como cisne-coscoroba. Até o momento, as informações apontam para cinco aves mortas e outras quatro doentes.

De acordo com o chefe da estação, Fernando Weber, o resultado dos exames foi divulgado nesta manhã. Algumas aves foram encontradas e, após análise, testaram positivo para a doença.



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— A recomendação para a população em geral é que, como se trata de uma doença viral altamente contagiosa, que afeta principalmente aves, mas também pode infectar mamíferos e, em casos raros, seres humanos, mantenha distância segura. Se ver alguma ave moribunda ou alguma carcaça, não chegue perto, não toque e entre em contato com a Vigilância Sanitária — comenta.

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A unidade permanecerá fechada até que a situação seja controlada. O monitoramento está sendo realizado diariamente, em conjunto com o serviço veterinário oficial.



A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves, mas também pode infectar mamíferos e, em situações raras, seres humanos. Divulgação / EESC TAIM/ICMBIO

Sobre a doença

A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves, mas também pode infectar mamíferos e, em situações raras, seres humanos, geralmente associados ao contato direto com animais contaminados. A transmissão ocorre por meio de secreções, fezes ou carcaças infectadas.

Em humanos, os sintomas podem incluir febre acima de 38°C, dor de garganta, dores no corpo, mal-estar, calafrios, fraqueza, dor abdominal, tosse seca, espirros e secreção nasal. Caso alguém apresente sintomas após contato com animal suspeito, a orientação é procurar atendimento de saúde e informar a situação às autoridades sanitárias.

Canais para comunicação

Em caso de identificação de aves ou mamíferos marinhos doentes ou mortos, a população pode acionar:

• Vigilância Epidemiológica: (53) 99147-5052

• Serviço Veterinário Oficial Estadual: (51) 98445-2033

• Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura: (51) 98593-1288

• Inspetoria Veterinária Municipal: (53) 3232-3131

