Especialistas defendem mobilização para viabilizar investimentos em energia e pesquisa sísmica no RS

Abertura do Fórum da Economia Azul debateu potencial da costa gaúcha para transição energética. Rodrigo Lopes / APL Marítimo RS

A necessidade de mobilização regional para viabilizar investimentos em pesquisa sísmica e energia no Rio Grande do Sul foi um dos principais pontos debatidos na abertura da 4ª edição do Fórum da Economia Azul, realizada nesta segunda-feira (30), na Câmara de Comércio de Rio Grande.

O evento integra a programação do Festimar (Festival do Mar) e, neste primeiro dia, teve como tema central a energia, reunindo especialistas, empresários e representantes do setor para discutir oportunidades e desafios para a região.

Pesquisa sísmica

Durante a manhã, a pesquisa sísmica na Bacia de Pelotas esteve entre os principais temas. O country manager da TGS, João Corrêa, defendeu maior articulação entre sociedade e poder público para viabilizar investimentos e avançar na exploração.

— Estamos vivendo uma crise energética sem precedentes, que deve transformar a sociedade mundial. Se não houver mobilização, isso não vai acontecer. A exploração precisa de uma manifestação conjunta que ateste a viabilidade, com padrões rigorosos de controle e monitoramento — afirmou.

Segundo o executivo, sem articulação entre a sociedade e a classe política, o potencial da região pode não se concretizar.

— A cidade precisa de investimentos. Se não houver organização, esse potencial pode não se transformar em desenvolvimento — completou.

Country manager da TGS, João Corrêa, defendeu maior articulação entre sociedade e poder público para viabilizar investimentos e avançar na exploração. Rodrigo Lopes / APL Marítimo RS

Potencial dos ventos

À tarde, o debate se voltou ao potencial da energia eólica, especialmente no ambiente offshore, e à sua relação com o desenvolvimento industrial de Rio Grande.

O diretor da Renobrax Energias Renováveis, Alex Petter, destacou a capacidade do Estado para novos empreendimentos e apontou que o Rio Grande do Sul segue a tendência de expansão já observada em outras regiões do país.

Alex Petter destacou a capacidade do Estado para novos empreendimento. Laura Cosme / Grupo RBS

— Toda a nossa costa é muito favorável, tanto para eólica onshore quanto offshore. Após a forte expansão no Nordeste, há uma sinalização positiva de que o Estado está no caminho para novos projetos — disse.

Entre os pontos destacados está o papel da infraestrutura portuária na cadeia produtiva.

— O porto tem capacidade para receber equipamentos de grande porte e escoar para o mercado internacional — afirmou.

Estudos em andamento

Ainda segundo Petter, a empresa realiza estudos na região para implantação do projeto Parque Eólico Costa do Porto. O empreendimento está em fase intermediária de desenvolvimento e prevê capacidade instalada de 500 megawatts.

— Pela proximidade com o porto, a conexão pode ser estratégica e também atender diretamente cargas industriais, como data centers, plantas de fertilizantes e outros grandes consumidores — explicou.

Até o momento, não há anúncio oficial sobre a implementação do projeto.

O Fórum da Economia Azul segue até terça-feira (31), com debates voltados à competitividade da indústria naval e à eficiência logística no Estado.

Confira a programação: