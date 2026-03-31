Entre o desenvolvimento e a licença social: o impasse da CMPC

Por Marcelo Dutra da Silva, ecólogo, doutor em Ciências e professor da Furg

A suspensão do Projeto Natureza, da CMPC Brasil (Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones), um dos maiores grupos florestais de celulose e papel da América Latina, de origem chilena, na região de Barra do Ribeiro, vem gerando forte repercussão política, institucional e comunitária. O empreendimento, voltado à expansão da produção de celulose no sul do Brasil, já vinha sendo objeto de intenso debate público, sobretudo em função dos potenciais impactos ambientais, sociais e econômicos associados. A suspensão do licenciamento foi recomendada pelo Ministério Público Federal (MPF), que alegou falta de consulta prévia, livre e informada às comunidades indígenas Guarani que seriam afetadas pelo empreendimento.

A recomendação foi encaminhada à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam/RS), ao Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), solicitando a paralisação do processo até que a consulta seja realizada. Oficialmente, a CMPC informou estar seguindo todas as determinações da Fepam e da Funai. Diretores da empresa expressaram a expectativa de chegar a um acordo para evitar a suspensão definitiva, destacando que o projeto está com a engenharia em estágio avançado. O Projeto Natureza é um plano bilionário — estimado em R$ 27 bilhões e com geração de até 12 mil empregos no pico das obras — para a construção de uma nova fábrica de celulose em Barra do Ribeiro, com previsão de início de operação em 2029.

Do ponto de vista político, as reações se polarizaram. De um lado, lideranças e setores que defendem o desenvolvimento econômico regional manifestam preocupação com a perda de investimentos, geração de empregos e arrecadação. De outro, representantes alinhados a pautas socioambientais interpretam a suspensão como resultado legítimo da pressão social e da necessidade de maior rigor na avaliação de riscos, especialmente em temas como uso de recursos hídricos, biodiversidade e impactos cumulativos na região.

Na comunidade de Barra do Ribeiro e entorno, as manifestações refletem essa ambivalência. Parte da população, sobretudo vinculada a cadeias produtivas que poderiam se beneficiar do empreendimento, expressa frustração e incerteza quanto ao futuro econômico. Em contrapartida, grupos comunitários, organizações ambientais e segmentos da sociedade civil destacam a importância do princípio da precaução, defendendo que projetos dessa magnitude só avancem mediante garantias robustas de sustentabilidade e transparência.

Do ponto de vista técnico, a suspensão — ainda que temporária — indica a complexidade do licenciamento ambiental, no qual fatores regulatórios, pressão social, governança corporativa e critérios ESG convergem de forma cada vez mais decisiva. Esse tipo de movimento sinaliza que grandes projetos industriais não são mais avaliados apenas sob a ótica da viabilidade econômica, mas também precisam conquistar legitimidade social (“licença social para operar”) e aderência a padrões ambientais mais exigentes.

Objetivamente, os riscos ambientais do Projeto Natureza (CMPC), na região de Guaíba/Barra do Ribeiro (RS), apontados por estudos técnicos, entidades socioambientais e órgãos públicos, configuram preocupações legítimas. Afinal, toda sociedade madura deve questionar o que está em jogo diante de um empreendimento de grande porte. Entretanto, é importante considerar que a CMPC é uma indústria de alta tecnologia, que investe em controle ambiental, adota boas práticas e atua sob a perspectiva da sustentabilidade. Trata-se de uma empresa que opera dentro de rigorosos padrões de qualidade e segurança e que atende às exigências da legislação brasileira.

Por outro lado, riscos estarão sempre presentes — o que é inerente a qualquer empreendimento, especialmente quando se lida com questões sensíveis, que exigem transparência e responsabilidade socioambiental. O que importa avaliar é o nível de preparo, e a CMPC demonstra estar preparada. Não há impedimento para que a empresa atenda a todo e qualquer questionamento com agilidade e transparência, desde que todas as questões sejam abordadas de forma técnica e enfrentadas por meio do diálogo.

O MPF tem razão ao apontar inconsistências na execução do projeto, e talvez seja necessário considerar eventuais falhas no termo de referência do órgão licenciador, caso não tenha contemplado lacunas relevantes. As questões levantadas são sensíveis, mas poderiam ter sido contornadas e atendidas sem a necessidade de paralisação do empreendimento. A medida coloca em evidência a importância da conformidade em projetos, mas traz, como consequência, repercussões negativas em diferentes dimensões.

Agora, para superar a crise instalada com a suspensão do projeto, delineiam-se quatro frentes, a depender da habilidade nas negociações e da boa vontade entre os atores envolvidos. O primeiro passo é cumprir a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), com a realização efetiva da consulta prévia, livre e informada às comunidades indígenas, garantindo diálogo real e eventuais ajustes no projeto. Em segundo lugar, revisar e qualificar o Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), incorporando de forma consistente os impactos sociais, culturais e territoriais apontados por instâncias como o Comitê dos Povos e Comunidades Tradicionais do Pampa. Em terceiro, buscar um acordo institucional por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o MPF, assegurando o cumprimento das condicionantes e das medidas compensatórias. Por fim, como alternativa menos recomendável, recorrer às vias judicial e política — seja para contestar a recomendação, seja para mobilizar o governo do Rio Grande do Sul —, opção que envolve maior risco de ampliação do conflito.