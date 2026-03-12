Entre lagoas e dunas: conheça as belezas naturais do interior de Rio Grande

Paisagens naturais, tradição agrícola e vestígios da colonização portuguesa fazem da Ilha dos Marinheiros um dos locais mais característicos do interior de Rio Grande.

Classificada como distrito do município, a ilha fica a cerca de 30 quilômetros do centro urbano. Cercada por água, dunas e pequenas propriedades rurais, a região guarda histórias curiosas e paisagens naturais.

No período de formação da cidade, a ilha serviu como fonte de abastecimento de água e lenha. Com o passar dos anos, manteve sua importância econômica para o município.

Conforme a prefeitura, atualmente 80% das hortaliças consumidas na cidade são cultivadas na ilha, que conta com cerca de 1,2 mil moradores. Desses, aproximadamente 200 são pescadores e 50 trabalham na agricultura.

— Cultivar hortaliça é um trabalho manual, dificultoso. Antes, eu fazia mercado e feira. Hoje, minha plantação já é toda destinada para um único supermercado — comenta Mário Dias, 86 anos, agricultor há mais de 70 anos na ilha.

O acesso à ilha pode ser feito por estrada, atravessando a Ponte Wilson Mattos Branco, ou por barco. Apesar da proximidade com a área urbana, a ilha mantém características típicas do interior: uma estrada principal margeia a maior parte das residências e pequenos comércios, enquanto o interior permanece quase desabitado, ocupado por campos, lagoas e áreas naturais. Para percorrer toda a ilha, são cerca de 32 quilômetros.

Jerupiga: tradição que atravessa gerações

Bebida consiste no suco mais nobre da uva, extraído da primeira parte da fruta. Jefferson Botega / Agencia RBS

Fabricada há mais de um século na Ilha dos Marinheiros, a jeropiga é uma bebida alcoólica produzida artesanalmente à base de uva e cachaça.

A tradição portuguesa começou no século 19, com a colonização da região, e desde 2010 é considerada patrimônio imaterial da cidade pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

— Anos atrás, somente com embarcação conseguíamos chegar até a ilha. Então, íamos caminhando pela estrada e, quando passávamos nas propriedades, éramos conhecidos e o pessoal nos convidava para provar a jeropiga. Era comum que todas as famílias produzissem a bebida — conta Anna Lucia Dias Morrison, artista plástica, neta de portugueses e pesquisadora da Ilha dos Marinheiros.

Atualmente, a família Costa Dias é responsável por produzir a bebida na cidade e comercializá-la por todo o Estado.

— É um orgulho manter viva a história que veio de Portugal com nossos bisavós. Nasci fazendo jurupiga com meus pais e continuo a tradição — relata Rosângela Dias, produtora da bebida.

Produzida entre janeiro e março, durante a safra de uva no Estado, a jeropiga representa cerca de 40% de toda a produção de vinho da Tradição da Ilha, que gira em torno de 15 mil litros por ano.

Como não há produção suficiente da fruta na propriedade, a família compra uva de fornecedores da região serrana. Todo o processo, da extração do líquido até o envase, é feito na Ilha dos Marinheiros.

Lagoa das Noivas

Apesar do nome diferente, o local segue sendo parte da Lagoa dos Patos. Marco Favero / Agencia RBS

Outro ponto conhecido da ilha é a chamada Lagoa das Noivas, refúgio de turistas que buscam tranquilidade durante o verão.

Apesar do nome diferente, o local segue sendo parte da Lagoa dos Patos. A denominação surgiu a partir de uma tradição antiga de casais da região.

Público que deseja curtir a tranquilidade das águas costuma procurar pelo camping Kiosk. Charles Guerra / Especial

Na alta temporada, o público que deseja curtir a tranquilidade das águas costuma procurar pelo camping Kiosk, point desde 2014. Localizado no lado direito da Ilha, a estrutura oferece restaurante, cabanas, banheiros e espaços privativos para passar o dia.

— Desde 2018, ele começou a bombar mesmo. O forte são turistas de Pelotas, com 70% do público. Esse ano até veio bastante gente da cidade, mas rio-grandino é 10%. Eu já recebi gente até da Europa, um turista da palestina. Nesses anos todos, gente de todos os lugares do mundo esteve aqui para prestigiar — comenta Reginaldo Gago Marques, proprietário do camping.

— Antigamente, casais que enfrentavam a desaprovação da família fugiam pelas dunas da ilha, soltando fogos para avisar a comunidade. Depois, seguiam até a cidade para oficializar a união. Assim, a lagoa ficou conhecida como das Noivas — explica Anna Lucia.

Durante o verão, moradores procuram o local a partir do camping Kiosk. Localizada no lado direito da ilha, a estrutura oferece cabanas, banheiros e espaços privativos para passar o dia.

Outras ilhas e refúgios do interior

Além da Ilha dos Marinheiros, o interior de Rio Grande guarda locais pouco explorados, ideais para ecoturismo e contato com tradições locais.

Região do Taim – Campos alagados, lagoas e restingas formam um refúgio de aves migratórias, capivaras e jacarés, com trilhas ecológicas para observação da fauna e flora.

– Campos alagados, lagoas e restingas formam um refúgio de aves migratórias, capivaras e jacarés, com trilhas ecológicas para observação da fauna e flora. Capilha – Península cercada por canais onde a vida rural e a pesca artesanal são preservadas. Pequenas propriedades agrícolas convivem com áreas naturais e tradições locais.

– Península cercada por canais onde a vida rural e a pesca artesanal são preservadas. Pequenas propriedades agrícolas convivem com áreas naturais e tradições locais. Ilha da Torotama – A área do assentamento abrange 782,5 hectares , localizados entre a Lagoa dos Patos e o Banhado do Silveira . As terras pertencem à União e são ocupadas pela comunidade há mais de cem anos. Segundo a prefeitura de Rio Grande, cerca de mil pessoas moram no local .

– A área do assentamento abrange , localizados entre a Lagoa dos Patos e o . As terras pertencem à União e são ocupadas pela comunidade há mais de cem anos. Segundo a prefeitura de Rio Grande, cerca de . Ilha do Leonídio – O local fica na mesma estrada que liga o município à Ilha dos Marinheiros. Atualmente, segundo a prefeitura, cerca de 250 pessoas vivem na ilha , cuja paisagem é formada principalmente por lavouras.

– O local fica na mesma estrada que liga o município à Ilha dos Marinheiros. Atualmente, segundo a prefeitura, cerca de , cuja paisagem é formada principalmente por lavouras. Ilha da Pólvora – O nome deriva de um antigo paiol de munição. Hoje, o Museu de Ecologia da Ilha da Pólvora combina história, cultura e preservação ambiental.





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