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Entenda por que o Parque Marinho do Albardão, o maior do Brasil, gera debate; veja vídeo

Área de proteção em Santa Vitória do Palmar tem 1 milhão de hectares e foi oficialmente criada por decreto do governo federal no início de março

Jonas Campos

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