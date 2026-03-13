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Entenda os critérios para a reabertura da Estação Ecológica do Taim após surto de gripe aviária

Protocolo exige 28 dias sem novos registros de influenza aviária; 25 mortes foram confirmadas em dez dias

Gabriel Veríssimo

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