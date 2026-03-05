Geral

Mobilidade urbana
Notícia

Em meio ao reajuste da tarifa, projeto para compra de ônibus elétricos não avança em Pelotas

Aquisição de 15 veículos sustentáveis poderia aliviar valores, mas ainda depende de estudos técnicos e licitação

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS