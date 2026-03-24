Dragagem do canal de acesso ao Porto do Rio Grande é retomada 

Execução conta com a draga autotransportadora Utrecht, da empresa Van Oord. Divulgação / Portos RS

A dragagem de manutenção do canal de navegação do Porto de Rio Grande foi retomada no sábado (21). A intervenção é considerada fundamental para a remoção de sedimentos acumulados naturalmente no fundo do canal, garantindo a profundidade necessária para a entrada, saída e manobras de navios.

A intervenção deve assegurar o calado operacional de 15 metros e ampliar a segurança da navegação.

A obra, iniciada em outubro do ano passado, volta a ser executada após a interrupção devido à janela ambiental estabelecida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A pausa considera ciclos de vida de espécies locais, como reprodução, migração e alimentação, evitando efeitos como o aumento da turbidez da água.

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Investimento é de R$ 432 milhões. Joanna Manhago

Nesta etapa, a execução conta com a draga autotransportadora Utrecht, da empresa Van Oord. A retomada dos trabalhos começou pelo canal externo. Segundo a Portos RS, esse é o trecho mais crítico. O investimento é de R$ 432 milhões.

Na sequência, os serviços avançam para o canal interno e o canal Porto Novo, conforme necessidade apontada pelo controle batimétrico.

Ao longo da campanha, devem ser retirados cerca de 15 milhões de metros cúbicos de sedimentos em uma faixa de aproximadamente 30 quilômetros.

