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Desassoreamento busca melhorar navegação entre Ilha dos Marinheiros e Rio Grande

Obra prevê retirada de 22 mil metros cúbicos de sedimentos em canal usado por pescadores e agricultores; investimento é de R$ 1,5 milhão

Laura Cosme

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