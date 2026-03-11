Desassoreamento busca melhorar navegação entre Ilha dos Marinheiros e Rio Grande

Enchente de maio de 2024 atingiu canal localizado nos fundos da Central de Hortigranjeiros. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

Uma obra de desassoreamento começou na terça-feira (10) na Lagoa dos Patos para melhorar a navegabilidade entre a Ilha dos Marinheiros e o município de Rio Grande.

O trabalho consiste na retirada de sedimentos acumulados, principalmente após a enchente de maio de 2024, no canal localizado nos fundos da Central de Hortigranjeiros.

A área é frequentemente utilizada por agricultores e pescadores, que fazem a travessia até a cidade para comercializar seus produtos.

— Os pescadores artesanais e os agricultores utilizam essa área para embarque, desembarque e comercialização, principalmente, durante a safra do camarão — explica Cláudio Costa, secretário de Relações Institucionais e Comunitárias de Rio Grande.

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Retirada de sedimentos

Ao todo, estão sendo removidos cerca de 22 mil metros cúbicos de sedimentos da área. A previsão da prefeitura é de que o serviço seja concluído em aproximadamente 45 dias.

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Após essa etapa, um processo semelhante será realizado nas docas do Mercado Público de Rio Grande, também para a retirada de sedimentos.

A ação deverá melhorar a navegabilidade das lanchas que realizam a travessia entre Rio Grande e São José do Norte.

— Esse serviço faz parte do programa Desassorear RS. A prefeitura encaminhou o projeto ao governo estadual e foi selecionada. As áreas escolhidas são localidades que foram prejudicadas por sedimentos da enchente — complementa Cláudio Costa.

Investimento e execução

Em agosto do ano passado, equipes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) estiveram em Rio Grande para conhecer a região e definir o cronograma de trabalho.

O serviço está orçado em R$ 1,5 milhão e é executado pelo governo estadual, que também é responsável pelo custeio.

Como contrapartida, o município realizou o licenciamento das áreas utilizadas na operação, além da região destinada ao depósito do material retirado, localizada junto à Patrulha Ambiental.

