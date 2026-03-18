Defesa de dono de revenda de carros preso em Pelotas nega fraude e alega crise

Estabelecimento tinha mais de 30 anos de atuação, em uma das principais avenidas de Pelotas. Igor Islabão / Grupo RBS

A defesa do empresário Vitor Bertoldi, preso na terça-feira (17) em Pelotas, divulgou uma nota à imprensa nesta quarta-feira (18) alegando que ele não agiu de forma ilícita nem buscou obter vantagem econômica por meios ilegais. O advogado Gabriel de Souza Renner sustentou que a situação se deu em razão de dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa.

"Os débitos se originam de mera insolvência empresarial, e não de atividades ilegais destinadas ao enriquecimento do investigado", diz o documento.

A nota afirma que Bertoldi se apresentou voluntariamente à Polícia Civil ao tomar conhecimento da ordem de prisão, "o que só reforça seu compromisso e confiança na Justiça".

De acordo com a Polícia Civil, o empresário atraia proprietários de veículos com propostas consideradas vantajosas. Os carros eram adquiridos com pagamento parcelado, geralmente em três vezes. Enquanto aguardavam os pagamentos, que não se concretizavam, os veículos eram revendidos a terceiros, muitas vezes por valores abaixo do mercado.

Nos contratos, Bertoldi indicava como garantia um imóvel que já estava alienado. O advogado sustenta que o bem possui valor suficiente para garantir o pagamento de credores e que já está à venda com o objetivo de quitar as dívidas.

Antes da prisão, ao menos 35 pessoas relataram não ter recebido valores após negociação com a empresa. O caso também é investigado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), e o prejuízo pode ultrapassar R$ 1 milhão.

Nota oficial da defesa

A defesa de Vitor Acosta Bertoldi, vem a público, por meio desta nota oficial, esclarecer os fatos que estão sendo divulgados na mídia e que ensejaram na decretação da sua prisão preventiva pela 3ª Vara Criminal de Pelotas.

Esclarece-se que, ao contrário do que foi apontado no inquérito policial, o investigado nunca agiu de forma ilícita, tampouco buscou obter vantagem econômica por meios ilegais.

O acusado, desde o início das investigações policiais, colocou-se à disposição das autoridades, comparecendo sempre que solicitado às Delegacias de Polícia de Pelotas. De mesmo modo, ao tomar conhecimento de possível ordem de prisão preventiva, apresentou-se voluntariamente na Delegacia de Polícia, o que só reforça seu compromisso e confiança na Justiça. Também, a apresentação voluntária do investigado atesta o seu desinteresse em se furtar da aplicação da lei.

O investigado, ademais, sempre adotou postura colaborativa, buscando a resolução das pendências financeiras de maneira amigável e extrajudicial, inclusive com promessas públicas de reparação dos danos causados pela insolvência da sua empresa.

Destaca-se, desde já, que os débitos se originam de mera insolvência empresarial, e não de atividades ilegais destinadas ao enriquecimento do investigado, o que será comprovado no curso da instrução processual.

No que se refere às informações que vêm sendo veiculadas acerca do imóvel indicado como garantia em contratos, é importante esclarecer que não há qualquer fraude. Embora exista registro de alienação fiduciária gravada no imóvel, o bem possui valor de mercado significativamente superior ao valor registral, sendo plenamente suficiente para garantir eventuais obrigações assumidas, inclusive resguardando os interesses de credores.

O referido imóvel já se encontra disponível à venda, justamente com a finalidade de viabilizar o adimplemento integral das obrigações no menor tempo possível, evidenciando a boa-fé e o comprometimento do investigado em resolver a situação tão logo seja possível.

A defesa reforça sua confiança no Poder Judiciário e acredita que, com o devido esclarecimento dos fatos, será concedida a liberdade provisória ao investigado, para que possa responder ao processo em liberdade, especialmente diante da conduta colaborativa que o investigado adotou desde o início das investigações.

Por fim, reitera-se que o caso segue em apuração, devendo ser respeitados os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

A defesa está à disposição da imprensa para quaisquer esclarecimentos referentes ao caso.

Pelotas/RS, 18 de março de 2026.

Vitor Acosta Bertoldi