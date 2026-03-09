Cursos gratuitos de robótica e tecnologia começam nesta segunda-feira para 1,5 mil estudantes em Rio Grande

Carreta Digital do Saber está instalada na Praça Saraiva. Divulgação / Ministério da Educação

Cerca de 1,5 mil estudantes do 7º ao 9º ano da rede pública de Rio Grande começam a participar, a partir desta segunda-feira (9), de cursos gratuitos de tecnologia oferecidos pela Carreta Digital do Saber.

O projeto itinerante do governo federal permanecerá no município até 17 de julho e deve atender 32 escolas da cidade.

Entre as formações oferecidas estão robótica, manutenção de celulares e montagem de computadores. Cada curso terá duração de uma semana, totalizando 10 horas de atividades.

As turmas serão divididas em quatro grupos, atendendo em média 100 a 120 estudantes por semana.

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Segundo a secretária municipal de Educação, Cleuza Dias, o cronograma das atividades foi organizado em conjunto com as direções das escolas.

— As direções e as secretarias escolares organizam essa escolha internamente, considerando os estudantes que têm interesse ou afinidade com tecnologia. Depois disso, as escolas encaminham as listas para a Secretaria, que faz a organização geral das turmas e do cronograma de participação — explica.

As aulas serão ministradas pela Rede Brasileira de Certificação, Inovação e Pesquisa (RBCIP). Até 17 de julho, serão atendidas quatro turmas por semana, nos turnos da manhã e da tarde, na Carreta Digital do Saber, instalada na Praça Saraiva.

Todos os estudantes que concluírem os cursos receberão certificado.





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