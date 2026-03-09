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Cursos gratuitos de robótica e tecnologia começam nesta segunda-feira para 1,5 mil estudantes em Rio Grande

Projeto itinerante do governo federal permanecerá no município até 17 de julho e deve atender 32 escolas da cidade

Laura Cosme

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