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Consórcio do Transporte Coletivo pede aumento da passagem para R$ 6,41 em Pelotas

Pedido foi apresentado à prefeitura após aumento dos custos operacionais e queda no número de passageiros; município sinaliza reajuste menor

Felipe Valduga

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