Condomínios populares de Rio Grande pedem retomada da tarifa social de água

A demanda foi apresenta a prefeitura de Rio Grande na semana passada, durante reunião com o poder público. Arquivo Deape/Smarh / Divulgação / Divulgação

Moradores de cerca de 12 condomínios populares de Rio Grande estão solicitando a retomada do desconto social nas tarifas de água e esgoto. A demanda foi apresenta à Prefeitura de Rio Grande na semana passada, durante reunião com o poder público.

Segundo os moradores, o benefício estava previsto em um contrato firmado em 2014 entre a prefeitura e a Corsan. Na época, o acordo garantia tarifa social para condomínios populares com unidades habitacionais de até 60 metros quadrados.

Porém, após a privatização da empresa, quando o município assinou um novo contrato de concessão com a companhia, em 2024, o desconto acabou não sendo incluído no documento.

— Nós tínhamos um contrato assinado em 2014, quando a Corsan ainda não era privatizada, em que esses condomínios estavam incluídos na tarifa social. São condomínios populares do município, muitos construídos há cerca de 50 anos. Quando o município assinou o novo contrato com a Corsan, em 2024, esse ponto acabou ficando de fora e não consta mais no documento — explica Cláudio Costa, secretário de Relações Institucionais.

A medida atinge aproximadamente 2,5 mil famílias de 15 condomínios residenciais populares da cidade. A mudança fez com que o valor total das contas passasse de R$ 41 mil para R$ 102 mil após o fim do desconto.

Leia Mais MP pede indenização de R$ 511 mil por demolição de imóvel inventariado em Pelotas

Em um documento entregue à prefeitura, os representantes dos condomínios solicitam que o Executivo municipal avalie a possibilidade de incluir um termo aditivo ao contrato de concessão, com o objetivo de restabelecer o desconto social nos mesmos moldes do acordo firmado em 2014.

Ainda conforme Cláudio Costa, a prefeitura deve dialogar com a Corsan e com o órgão responsável pela fiscalização do contrato para analisar alternativas que permitam garantir novamente o benefício para esses moradores.

— Nós vamos conversar de novo com a empresa e, inclusive, com a Aegea, para nos orientar, para ver como é que nós poderíamos colocar um adendo nesse contrato para garantir que continue essa tarifa — complementa.

Novas reuniões entre a prefeitura e representantes dos condomínios devem ocorrer nas próximas semanas para dar seguimento a demanda.

A reportagem entrou em contato com a Corsan. Em nota, a empresa afirma:

"A Corsan compreende a preocupação das famílias dos condomínios populares de Rio Grande e trata o tema com atenção e sensibilidade social.

A Companhia já conversa com representantes dos condomínios, com o município e com os órgãos reguladores para avaliar a situação específica desses residenciais e buscar encaminhamentos possíveis dentro das regras vigentes do contrato de concessão e da regulação do setor.

Paralelamente, a Corsan já apresentou e está em avaliação pela agência reguladora o projeto que vai ampliar de 45 mil para 600 mil o número de famílias gaúchas que têm direito a acessar o benefício da tarifa social.

A Companhia reforça que permanece aberta ao diálogo com as entidades representativas dos moradores, com a Prefeitura de Rio Grande e com os órgãos reguladores para avaliar alternativas e contribuir com a construção de soluções que conciliem proteção social e equilíbrio regulatório."



