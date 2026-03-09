Competição náutica entre Montevidéu e Rio Grande reúne 40 embarcações

A largada ocorrerá no Porto del Buceo, na capital uruguaia, com chegada prevista no município rio-grandino. Divulgação / RGYC

A Regata Rio da Prata, disputa náutica entre Montevidéu e Rio Grande, terá início na próxima quarta-feira (11) A edição marca o retorno da prova após mais de 50 anos sem realização.

A largada ocorrerá no Porto del Buceo, na capital uruguaia, com chegada prevista no município rio-grandino. A competição seguirá até o dia 15 de março. A organização é do Rio Grande Yacht Club em parceria com a Prefeitura de Rio Grande.

O veleiro Fita Azul, primeiro a cruzar a linha de chegada da Regata Rio de la Plata–Rio Grande, será homenageado com o Troféu Vito Dumas, que leva o nome de um dos ícones da navegação sul-americana.

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Vila Náutica no Porto Velho

Para aproximar a população do evento, será criada uma Vila Náutica no Porto Velho, permitindo o acesso aos veleiros atracados e a interação com as tripulações.

Metade do cais do Porto Velho será usada para o evento, sem prejudicar os pesqueiros locais. Além dos barcos, a Vila terá atrações no Armazém 1, contando a história de Vito Dumas.

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Paralelamente, durante os dias 20 de março e 05 de abril, regatas também devem ocorrer na Lagoa dos Patos, integrando a programação da Vila Náutica.

Confira a programação:



