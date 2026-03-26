Chico e Leléo: quem são as pessoas por trás dos mascotes do Festimar

Jovens por trás dos mascotes revelam rotina intensa, carinho do público e identificação com o evento. Guga Volks / Festimar / Divulgação

Eles arrancam sorrisos, chamam a atenção do público e ajudam a dar identidade ao Festival do Mar (Festimar), em Rio Grande.

Os mascotes Chico, o leão-marinho, e Leléo, o golfinho, são presença constante no Centro Histórico durante a programação e se tornaram símbolos do evento.

Inspirados na fauna marinha característica da região, os personagens ajudam a traduzir, de forma leve e acessível, a identidade do evento: valorizar a identidade marítima de Rio Grande, a pesca, a cultura e a gastronomia local.

Diferentemente do que algumas crianças possam imaginar, os mascotes são, na verdade, pessoas. Jovens que tem ligações com os símbolos que representam e contam os dias para a próxima oportunidade em que vestirão as fantasias.

"O amor que nos dão é o que nos fazem continuar"

Rafael Teixeira Fonseca, 20 anos, e Giovane Teixeira da Rosa, 20 anos, dão vida aos mascotes do evento. Guga Volks / Festimar/Divulgação

Os responsáveis por dar vida aos personagens são os jovens Rafael Teixeira Fonseca, de 20 anos, e Giovane Teixeira da Rosa, também de 20. Para eles, vestir os mascotes vai além da performance: é uma forma de expressão e conexão com o público.

— Eu acho que é uma coisa que me faz ser diferente. E tudo aquilo que eu tenho vergonha, sem a roupa, eu consigo liberar. Dançar, pular, me divertir realmente como eu gostaria de me divertir assim, sem a timidez. Eu me sinto amado pelas pessoas, me sinto com muito carinho. O apoio que eles nos dão, acho que isso é muito gratificante — relata Fonseca, que há três anos é responsável por dar vida ao mascote Chico.

A experiência de dar vida aos personagens foi sendo construída ao longo do tempo. O primeiro contato com a fantasia, segundo eles, foi marcado por insegurança, mas evoluiu rapidamente para uma relação de identificação com o papel.

— Eu saí de um serviço que eu era preso a ser o que tinha que ser pra eu poder ser o que eu quero. Eu posso fazer coisa que eu não faria sem a fantasia, como subir num palco. Não tinha expectativa, porque eu não sabia nem como era. Eu vim aqui e me surpreendi — relata Rosa, responsável por representar o Leléo.

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Por trás das interações leves e descontraídas, há uma rotina intensa de trabalho. A preparação começa antes mesmo do evento e envolve ações de divulgação, produção de conteúdo e presença constante durante a programação.

— A gente aprende a lidar, porque sabe que pra ter o tamanho da festa tem que se entregar 100%. Não é de um dia pro outro que tu vai conseguir divulgar uma coisa, isso precisa de planejamento — explica Fonseca.

Durante os dias de evento, a carga horária é extensa e exige resistência física, ainda que intercalada com pausas. O envolvimento com o Festimar, segundo eles, ultrapassa o período do evento e se torna parte da rotina ao longo do ano.

— É um apego que a gente tem. A gente sabe que vai ter Festimar e já começa a se preparar — complementa Giovane.

"Queremos mostrar que representamos Rio Grande"

Com o crescimento do Festival, os mascotes também passaram a carregar uma responsabilidade maior, sendo reconhecidos como parte da identidade do evento.

— Eu sinto que não dá pra ser a mesma coisa cada ano. A gente tem que se renovar. No primeiro ano eu só abanava e tirava foto. Agora eu já danço, faço mais dancinha, TikTok. Esse peso é bom, porque faz a gente se cobrar mais — destaca Rafael.

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A proposta é ir além do papel tradicional de mascote e contribuir ativamente para atrair o público. Segundo eles, o que sustenta a permanência na função é o vínculo criado com o público e com o próprio festival.

— A gente não quer ser só o mascote de tirar foto. A gente quer chamar o público pro evento, mostrar que a gente representa Rio Grande, a cultura da cidade. Fazemos por amor. Pelo carinho dessa festa e pelas pessoas. Se não tiver Festimar no próximo ano, eu vou ficar muito triste — finaliza Fonseca.