O que diz a Carta de Pelotas e como ela pretende preparar cidades do RS para desastres climáticos

Iniciativa do Ministério Público gaúcho reúne diretrizes e compromissos para fortalecer a prevenção, a resposta e a reconstrução. Grégori Bertó / MPRS

Um documento lançado na sexta-feira (13), no sul do Estado, reuniu recomendações para que municípios do Rio Grande do Sul ampliem sua capacidade de prevenção e resposta a desastres climáticos. Batizada de Carta de Pelotas, a iniciativa do Ministério Público gaúcho (MP-RS) apresenta orientações para qualificar os Planos de Contingência Municipais (Plancon) e fortalecer a preparação das cidades diante de eventos extremos.

O documento foi apresentado ao final do seminário “Prevenção, Preparação e Resposta a Desastres: Sensibilização e Qualificação dos Planos de Contingência Municipais – O Olhar do MPRS”, realizado no auditório Dom Antônio Zattera, na Universidade Católica de Pelotas. O encontro reuniu gestores públicos, especialistas em clima, pesquisadores e integrantes do Ministério Público para discutir formas de tornar as cidades mais resilientes.

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A Carta de Pelotas destaca compromissos assumidos pelos participantes para consolidar uma cultura permanente de prevenção, preparação e adaptação às emergências climáticas. Entre os pontos centrais do documento estão o fortalecimento das Defesas Civis, a integração entre municípios e o uso de dados científicos para orientar políticas públicas.

Cultura de prevenção

Na abertura do evento, a procuradora de Justiça Sílvia Cappelli, coordenadora do Gabinete de Estudos Climáticos do MPRS, destacou que o objetivo do seminário foi ampliar a capacidade técnica dos municípios para enfrentar desastres.

Segundo ela, a expectativa é que o encontro resulte em medidas concretas de preparação para eventos futuros, consolidando o planejamento como ferramenta central de proteção da população.

A subprocuradora-geral de Justiça Josiane Superti Brasil Camejo ressaltou que os fenômenos climáticos extremos já fazem parte da realidade e exigem respostas estruturadas.

Ciência e planejamento

Durante o seminário, pesquisadores também destacaram a importância da ciência na gestão de riscos climáticos. O meteorologista Henrique Repinaldo, da Universidade Federal de Pelotas, explicou que a gestão de desastres está passando por uma mudança importante: da previsão meteorológica tradicional para a chamada previsão de impacto.

— Hoje o gestor público quer saber como determinado volume de chuva vai impactar sua cidade. Se o rio extravasar, quantas quadras serão atingidas e que tipo de resgate será necessário — explicou.

Segundo ele, a ampliação de estações hidrometeorológicas e sistemas de monitoramento em tempo real permite antecipar cenários de risco e melhorar a resposta das autoridades.

O que diz o texto?

A Carta de Pelotas 2026 reúne um conjunto de princípios e orientações voltados à construção de cidades mais resilientes. Entre os principais compromissos estabelecidos no documento estão:

Promover a resiliência como estratégia de desenvolvimento , reduzindo danos humanos, sociais, ambientais e econômicos causados por desastres.

, reduzindo danos humanos, sociais, ambientais e econômicos causados por desastres. Fortalecer a elaboração democrática dos planos de contingência , com participação da sociedade e inclusão de comunidades vulneráveis.

, com participação da sociedade e inclusão de comunidades vulneráveis. Adotar uma perspectiva regional no planejamento , reconhecendo que desastres ultrapassam limites administrativos e exigem cooperação entre municípios, especialmente em bacias hidrográficas.

, reconhecendo que desastres ultrapassam limites administrativos e exigem cooperação entre municípios, especialmente em bacias hidrográficas. Integrar os planos de contingência a outros instrumentos de planejamento , como planos de ação climática e de redução de riscos.

, como planos de ação climática e de redução de riscos. Ampliar a cooperação entre instituições , envolvendo municípios, Estado, União, Ministério Público, Defesa Civil, forças de segurança, academia e sociedade civil.

, envolvendo municípios, Estado, União, Ministério Público, Defesa Civil, forças de segurança, academia e sociedade civil. Fortalecer as Defesas Civis municipais e estadual , com tecnologia, inteligência e protocolos comuns de evacuação e resposta humanitária.

, com tecnologia, inteligência e protocolos comuns de evacuação e resposta humanitária. Qualificar os Planos de Contingência desde o diagnóstico até a operação , com fluxos claros de comando, simulados periódicos e comunicação eficiente com a população.

, com fluxos claros de comando, simulados periódicos e comunicação eficiente com a população. Preparar comunidades para emergências , com sistemas de alerta, monitoramento meteorológico e hidrológico e formação de voluntários.

, com sistemas de alerta, monitoramento meteorológico e hidrológico e formação de voluntários. Valorizar a ciência e o conhecimento local na análise de riscos e na definição de estratégias de adaptação climática.

na análise de riscos e na definição de estratégias de adaptação climática. Integrar políticas urbanísticas e ambientais , considerando o mapeamento de áreas de risco e a preservação de áreas verdes, conforme o Estatuto da Cidade.

, considerando o mapeamento de áreas de risco e a preservação de áreas verdes, conforme o Estatuto da Cidade. Fortalecer a pesquisa científica e a cooperação com universidades, estimulando inovação e apoio técnico permanente às prefeituras.

O documento também destaca a importância de aprender com eventos recentes, como as enchentes que atingiram o Estado nos últimos anos, e reforça o papel das instituições públicas na proteção da população diante das mudanças climáticas.

Marco para políticas climáticas

Para os organizadores, a Carta de Pelotas representa um marco de mobilização institucional para fortalecer a gestão de riscos no Estado.

O documento afirma que somente ações integradas, planejadas e contínuas permitirão que os municípios estejam preparados para enfrentar os desafios climáticos.

“A ação integrada e o planejamento permanente são essenciais para que os municípios possam proteger vidas e construir um Rio Grande do Sul mais resiliente”, afirma o texto.





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