Bloco Beijo Maldito terá delegacia móvel e protocolo inédito contra assédio durante festa em Pelotas

Selo voltado estará estampado nos abadás e integrantes da equipe estarão identificadas para orientar o público feminino em caso de necessidade. Divulgação / Beijo Maldito

A 14ª edição do evento carnavalesco Beijo Maldito terá como uma das principais novidades a adoção de um protocolo específico e inédito de enfrentamento ao assédio e à violência contra a mulher. A organização confirmou a instalação de um posto de acolhimento dentro do evento, na Associação Rural, e a presença de uma Delegacia Móvel da Polícia Civil do Rio Grande do Sul para o atendimento feminino.

O protocolo prevê que qualquer mulher que relate situação de abuso, violência ou assédio seja encaminhada imediatamente ao espaço, onde receberá orientação especializada. Se necessário, a ocorrência poderá ser registrada no próprio local, com atuação direta da Polícia Civil.

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Um selo voltado à segurança das mulheres estará estampado nos abadás, e integrantes da equipe estarão identificadas para orientar o público feminino em caso de necessidade. Segundo a organização, as medidas foram articuladas nas últimas semanas em conjunto com as forças de segurança e são inéditas no Rio Grande do Sul.

— A gente está levantando essa bandeira de forma muito intensa. Se houver qualquer situação, a pessoa será orientada e encaminhada ao posto. Se for preciso, a Polícia Civil já vai estar ali para lavrar a ocorrência — afirma Franklin Oliveira, CEO do Beijo Maldito.

Além da Polícia Civil, a Brigada Militar atuará dentro do evento com o micro-ônibus da Patrulha Maria da Penha. O Batalhão de Choque ficará no entorno da Associação Rural, enquanto a Guarda Municipal de Pelotas realizará patrulhamento no parque, com sistema de videomonitoramento transmitindo imagens em tempo real para os centros de operações das forças de segurança.

— É um evento de grande porte, com muita gente reunida. A organização precisa estar preparada para prevenir e agir rapidamente — acrescenta Oliveira.

Festival reúne atrações nacionais

O Beijo Maldito 2026, marcado para 14 de março, na Associação Rural de Pelotas, terá como atração principal o cantor Thiaguinho, além de apresentações da Banda do Saldanha, Banda da Praia e DJ Ariel B.

Os ingressos começaram a ser vendidos em 8 de agosto de 2025 pela Blueticket e se esgotaram em 48 horas. Um novo lote deve ser disponibilizado nos próximos dias, segundo a organização.

Considerado um dos maiores eventos carnavalescos do Estado, o Beijo Maldito deve reunir público de diferentes municípios da região e movimentar setores do comércio local, como vestuário, aviamentos e serviços de beleza.

🚨Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende o cidadão em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Para mais informações clique neste link