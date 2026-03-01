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Bloco Beijo Maldito terá delegacia móvel e protocolo inédito contra assédio durante festa em Pelotas

Evento carnavalesco cria espaço de acolhimento para mulheres e reforça atuação dentro e fora da Associação Rural

Frederico Feijó

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