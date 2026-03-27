Bazar solidário busca arrecadar itens para reformar enfermaria do SUS em hospital de Pelotas

Voluntárias do Grupo de Apoio da Beneficência Portuguesa arrecadam doações para bazar que vai financiar melhorias em enfermaria do SUS em Pelotas. Divulgação

Uma campanha de arrecadação mobiliza moradores de Pelotas para ajudar na reforma de uma enfermaria que atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) na Beneficência Portuguesa.

A iniciativa é do Grupo de Apoio do hospital, formado por voluntárias que organizam um bazar solidário com o objetivo de financiar melhorias na estrutura do quarto 192 da enfermaria Nossa Senhora Aparecida. Entre as intervenções previstas estão a substituição de janelas, melhorias no piso e reformas no banheiro.

Doações já estão sendo recebidas

A comunidade pode contribuir com itens novos, seminovos ou usados em bom estado. Entre os materiais aceitos estão roupas, calçados, acessórios, utensílios domésticos, peças de decoração, eletrônicos e antiguidades.

As doações podem ser entregues na loja do Grupo de Apoio, dentro da Beneficência Portuguesa, de terça a quinta-feira, das 13h30min às 17h.

Segundo a coordenadora do grupo, Cláudia Azambuja, a participação da comunidade é essencial para viabilizar melhorias no atendimento.

— A cada iniciativa conseguimos melhorar as condições das enfermarias que atendem pacientes do SUS. Toda contribuição faz diferença — afirma.

Bazar ocorre em abril

O bazar solidário será realizado entre os dias 27 e 30 de abril, na Galeria Satte Alam, parceira da ação. A proposta é reunir centenas de peças a preços acessíveis ao público.

Criado há mais de 20 anos, o Grupo de Apoio da Beneficência reúne cerca de 40 voluntárias que atuam na arrecadação e venda de itens para financiar reformas e aquisição de equipamentos para o hospital.



