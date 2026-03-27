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Bazar solidário busca arrecadar itens para reformar enfermaria do SUS em hospital de Pelotas

Campanha aceita doações até abril; recursos serão usados em melhorias estruturais para pacientes

Frederico Feijó

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