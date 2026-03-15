Bagé pode ganhar primeira rua coberta em projeto de R$ 2,2 milhões

Local abrigava prédio onde funcionou antiga rodoviária e a sede do Sindicato dos Municipários. Reprodução / Prefeitura de Bagé / Escritório Borba Neto

A prefeitura de Bagé discute a implantação da primeira rua coberta do município, estrutura que deverá ser construída ao lado da Praça Doutor Albano, na região central da cidade. A proposta inclui também a revitalização da praça e a criação de um novo ponto para eventos culturais, turísticos e gastronômicos.

A obra tem custo estimado em R$ 2,2 milhões e deverá ser viabilizada por meio de parceria público-privada. A ideia é cobrir a rua lateral à praça, criando um ambiente protegido das intempéries para a realização de feiras, apresentações culturais e eventos ao longo do ano. Parte dos recursos já está garantida por emendas parlamentares.

A iniciativa foi idealizada pela empresária Angela Zaffari, em conjunto com arquitetos e engenheiros. Segundo ela, o objetivo é criar um novo ponto de convivência na cidade.

Área foi liberada após demolição de prédio em 2025

O local onde a intervenção deverá ocorrer passou por mudanças recentes. Em junho de 2025, a prefeitura iniciou a demolição do prédio que abrigava a antiga rodoviária e a sede do Sindicato dos Municipários de Bagé, localizado na mesma praça.

Segundo a administração municipal, um laudo técnico elaborado pela Secretaria de Gestão, Planejamento e Captação de Recursos apontou risco estrutural e inviabilidade de uso do imóvel, que já havia sido atingido por incêndios e apresentava condições precárias.

A demolição foi executada pela Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, com apoio de outros órgãos municipais, que também realizaram a limpeza e a remoção de resíduos acumulados no terreno.

Na época, o prefeito Luiz Fernando Mainardi afirmou que o futuro da área seria discutido com a comunidade por meio de audiência pública.

Próximos passos

Agora, o projeto da rua coberta e da revitalização da praça será encaminhado para detalhamento técnico pela área de planejamento da prefeitura. A próxima etapa inclui atualização do orçamento e preparação do processo licitatório, que permitirá a contratação da obra.