Aulas são retomadas em Pelotas após suspensão por casos de doença gastrointestinal

Suspensão atingiu 94 escolas e mais de 25 mil estudantes no município. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

As aulas na rede municipal de Pelotas foram retomadas nesta segunda-feira (23) após dois dias de suspensão adotada para conter a transmissão de doença gastrointestinal entre estudantes. A medida havia sido anunciada pela prefeitura na última quarta-feira (18), diante do aumento de ocorrências na cidade.

Ao todo, 94 escolas tiveram as atividades interrompidas, impactando mais de 25 mil alunos em todo o município.

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De acordo com a Vigilância em Saúde, o número de casos chegou a 77, com suspeita de circulação de norovírus, conhecido pela alta transmissibilidade e por causar sintomas como náusea, vômito e diarreia. O agente causador, no entanto, ainda não foi confirmado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

Durante o período de suspensão, iniciado na quinta-feira (19), as escolas passaram por higienização reforçada, com uso de produtos à base de cloro, especialmente em superfícies de maior contato, como maçanetas, mesas e banheiros.

Na Escola Municipal Bibiano de Almeida, no bairro Areal, a retomada das atividades ocorreu com ajustes no horário para a finalização dos trabalhos de limpeza. A entrada dos alunos do turno da manhã foi adiada para as 9h30.

Segundo o diretor da escola, Igor da Silva Lacerda, a unidade já havia iniciado medidas preventivas antes mesmo da suspensão das aulas.

— Na quinta-feira, fizemos a desinfecção de todos os espaços e utensílios utilizados pelos alunos e funcionários, seguindo orientação da Secretaria de Educação e da Vigilância em Saúde. Na sexta, realizamos a dedetização da escola — explica.

A escola também aproveitou o período para realizar podas e reforçar ações de conscientização com alunos e funcionários, com foco na higiene e na prevenção.

— A gente está trabalhando muito a questão da lavagem das mãos, do cuidado com água parada e também orientando os alunos a trazerem suas próprias garrafinhas — afirma o diretor.

A unidade registrou dois casos suspeitos, um na educação infantil e outro no ensino fundamental. Ambos os alunos passam bem, segundo a direção.

— A gente fica preocupado, principalmente com os menores. Por isso, estamos reforçando a comunicação com as famílias e pedindo que não levem as crianças para a escola em caso de sintomas — diz.

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A prefeitura reforçou que a suspensão das aulas teve caráter preventivo, com o objetivo de interromper a cadeia de transmissão e garantir condições seguras para a retomada das atividades.

A orientação segue sendo de atenção aos sintomas e reforço nos cuidados básicos de higiene. A expectativa é de que, com as medidas adotadas, o número de casos diminua nos próximos dias.

