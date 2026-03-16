Audiência pública discute nova concessão da BR-116 e da BR-392 em Pelotas nesta terça-feira

Concessão abrange mais de 460 quilômetros de rodovias. Qz7 Filmes / Divulgação

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realiza nesta terça-feira, às 14h, em Pelotas, uma sessão da audiência pública que discute a nova concessão das rodovias BR-116 e BR-392. O encontro ocorre no Auditório Dom Antônio Zattera da Universidade Católica de Pelotas (UCPel).

Esta será a terceira sessão da audiência promovida pela ANTT. O processo começou em Brasília no dia 12 de março, e a segunda reunião aconteceu em Porto Alegre nesta segunda-feira (16).

O objetivo do encontro é receber sugestões e contribuições da sociedade para aprimorar as minutas de edital e contrato do Programa de Exploração da Rodovia, além dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental do projeto.

O lote rodoviário em análise possui cerca de 460 quilômetros de extensão. A nova concessão está sendo estruturada após o encerramento do contrato anterior, operado pela Ecovias Sul, finalizado no dia 3 de março.

De acordo com os estudos apresentados na primeira audiência pública em Brasília, o projeto prevê aproximadamente R$ 11 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos de concessão, além de cerca de R$ 5,7 bilhões destinados à operação e manutenção das rodovias.

O cronograma de intervenções prevê diferentes fases ao longo do contrato. No primeiro ano, estão previstos serviços como recomposição do pavimento, melhoria da sinalização horizontal e vertical, implantação e substituição de defensas metálicas, além de capina, roçada e limpeza dos sistemas de drenagem.

Entre o segundo e o sétimo ano da concessão, está prevista a recuperação completa da rodovia, com restauração estrutural dos principais elementos da via. Após essa etapa, o contrato prevê a realização de serviços periódicos de manutenção ao longo do período de concessão.