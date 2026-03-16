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Audiência pública discute nova concessão da BR-116 e da BR-392 em Pelotas nesta terça-feira

Contrato das rodovias prevê cerca de R$ 11 bilhões em investimentos e 460 quilômetros de extensão no Rio Grande do Sul

Gabriel Veríssimo

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