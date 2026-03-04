Após fim da concessão da BR-116 e BR-392, associação articula recolocação de 270 trabalhadores da Ecovias Sul

Colaboradores que atuavam em rodovias são orientados a participar de processos seletivos em empresas locais. Ecovias Sul / Divulgação

O fim da concessão da Ecovias Sul para a gestão da BR-116 e da BR-392, no sul do Estado, deixou cerca de 270 trabalhadores diretos desempregados. Para tentar realocar os profissionais no mercado de trabalho, a Associação Comercial de Pelotas (ACP) agregou vagas em empresas do município para serem ofertadas para os ex-funcionários da concessionária.

O presidente da ACP, Fabrício Cagol, explica que a ideia surgiu entre os associados ainda em 2025. Segundo ele, são cerca de 60 vagas para funções como mecânico, engenheiro, vendedor, gerente financeiro e comercial, auxiliar de serviços gerais.

— A gente escuta na cidade que está difícil conseguir gente para trabalhar e a mão de obra qualificada está escassa, então a gente faz essa intermediação entre os funcionários da Ecovias Sul que vão sair e as empresas associadas que estão precisando de mão de obra — afirma Cagol.

De acordo com a ACP, os funcionários da concessionária já haviam sido orientados a, no momento do desligamento, levar o currículo para passar por processo seletivo e, posteriormente, passar por entrevista.

