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Após fim da concessão da BR-116 e BR-392, associação articula recolocação de 270 trabalhadores da Ecovias Sul

ACP agregou vagas que serão oferecidas aos ex-funcionários da concessionária

Douglas Dutra

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