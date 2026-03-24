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Alta do diesel: transporte coletivo de São Lourenço do Sul terá redução de horários

Medida inclui suspensão de viagens aos fins de semana e diminuição da oferta durante a semana enquanto durar a crise do combustível

Joanna Manhago

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