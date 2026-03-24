Alta do diesel: transporte coletivo de São Lourenço do Sul terá redução de horários

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Empresa responsável pelo serviço alegou escassez de combustível. Divulgação/Pérola Bus

As linhas do transporte coletivo urbano de São Lourenço do Sul, no sul do Estado, terão redução na grade de horários a partir da próxima segunda-feira (30). A mudança foi definida pela empresa Pérola Bus, responsável pelo serviço no município. Com a alteração, não haverá operação aos sábados e domingos. De segunda a sexta-feira, os horários também serão reduzidos.

Segundo o diretor da empresa, Milton Zielke, a medida foi adotada para evitar a paralisação total do serviço diante de dificuldades operacionais.

— A empresa decidiu reduzir os horários temporariamente para não paralisar a prestação de serviço completamente. Sabemos que a situação gera transtornos, mas é o que podemos fazer nesse momento de crise — afirma.

De acordo com ele, o principal motivo é o aumento no custo do diesel. Segundo ele, o litro do combustível passou de R$ 5,72 para R$ 7,79,

— Em São Lourenço do Sul, o diesel está cerca de um real mais caro do que em cidades próximas, como Pelotas — explica.

Além do preço, a empresa relata dificuldade para encontrar o combustível nos postos da cidade, o que também impacta diretamente a operação.

— Também estamos enfrentando escassez do produto. Em alguns momentos, não há diesel disponível — acrescenta.

Outro fator apontado pela empresa é a redução na demanda, com impacto de aplicativos de transporte e bicicletas elétricas no número de passageiros. A previsão é de que a redução nos horários permaneça até que o custo do diesel volte a níveis mais baixos.

Redução de horários também ocorre em Rio Grande

A situação não é isolada na região. Em Rio Grande, o transporte coletivo também passou por mudanças recentes devido à dificuldade de abastecimento de diesel.

A empresa Transpessoal, responsável pelo serviço no município, informou à prefeitura que enfrenta indisponibilidade do combustível junto às distribuidoras. Diante disso, a estratégia adotada foi reduzir horários para administrar o estoque e manter a operação pelo maior tempo possível.

As alterações devem atingir principalmente os períodos de menor movimento, como o meio da manhã e da tarde. Nesses horários, haverá diminuição no número de viagens e aumento no intervalo entre ônibus, que pode passar de 10 ou 15 minutos para até 25 minutos em algumas linhas.

Já os horários de maior demanda, como início da manhã e final da tarde, tendem a ser preservados. A prefeitura informou que autorizou as mudanças e que irá monitorar o funcionamento do serviço, podendo solicitar ajustes conforme a necessidade.



