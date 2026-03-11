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Albardão: muito mais vantagens do que restrições ao desenvolvimento

Nova unidade de conservação no Litoral Sul gaúcho protege um dos ecossistemas marinhos mais relevantes do país e pode impulsionar ciência, turismo e planejamento sustentável do uso do oceano

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