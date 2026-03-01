Complexo eólico de R$ 950 milhões entra na fase mais intensa de obras no sul do RS

Local de instalação do parque é ocupada, atualmente, por uma plantação de arroz. Divulgação/Illian Energias Renováveis

O complexo eólico Electra Ventos do Sul, em Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado, entra a partir de março na fase mais intensa de construção. O projeto, que já teve as obras iniciadas em agosto de 2025, deve começar a receber os principais equipamentos nos próximos meses.

Durante a construção, 600 empregos diretos serão gerados no pico do processo. Segundo o CEO da Illian Energias Renováveis, André Fonseca, o cronograma avança dentro do planejado.

No momento está sendo finalizado o canteiro de obras para, posteriormente, serem instalados os aerogeradores.

— A partir de março a gente começa a fase mais intensa, com o recebimento de equipamentos. Também precisamos fazer a contratação dos aerogeradores — afirmou.

Com investimento previsto de até R$ 950 milhões, o empreendimento terá cinco parques eólicos e 20 aerogeradores. Conforme a empresa, cada equipamento terá capacidade de 7,5 megawatts, somando cerca de 150 MW de potência instalada.

A obra é dividida em dois grandes blocos: a parte de conexão ao sistema elétrico e a instalação dos aerogeradores. Após concluído, o complexo vai operar integrado ao sistema elétrico brasileiro, e não apenas para consumo local.

— Essa energia vai para o sistema elétrico brasileiro e é distribuída conforme a necessidade do consumo — explicou Fonseca.

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A expectativa é que o parque entre em operação em janeiro de 2028, com vida útil estimada em cerca de 30 anos.

O executivo também destacou que a Região Sul voltou ao radar dos investidores em energia eólica. Segundo ele, diferentemente do Nordeste, que enfrenta cortes de geração por saturação da rede, o Sul apresenta melhores condições para expansão.

— A Região Sul tende a ter protagonismo nos próximos anos para o desenvolvimento de novos projetos eólicos — disse.



