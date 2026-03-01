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Energia renovável
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Complexo eólico de R$ 950 milhões entra na fase mais intensa de obras no sul do RS

Projeto Electra Ventos do Sul, em Santa Vitória do Palmar, deve gerar até 600 empregos no pico da construção e começar a receber aerogeradores a partir de março

Joanna Manhago

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