Unipampa suspende concurso após falhas na aplicação das provas e abre apuração

Instituto Access, empresa responsável pela aplicação, reconheceu a necessidade de aprofundar as investigações. Divulgação / Unipampa

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) suspendeu, na terça-feira (24), o concurso público para técnicos-administrativos em educação (TAEs), que havia sido realizado no dia 1º de fevereiro, nas cidades de Bagé, Caçapava do Sul e Uruguaiana. A suspensão é válida até nova deliberação.

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O processo gerou reclamações entre os candidatos devido a falhas na organização. O principal problema relatado foi a distribuição incorreta dos cadernos de prova, que não correspondiam aos cartões-resposta entregues. Situações semelhantes ocorreram em diferentes salas, nas quais candidatos concorriam a cargos de áreas distintas.

A universidade afirma que a decisão busca dar continuidade às análises e apurações sobre as possíveis irregularidades. A responsabilidade pela aplicação dos exames era do Instituto Access, empresa terceirizada. Segundo a reitoria da Unipampa, a suspensão considera ainda um ofício encaminhado pelo presidente da empresa, no qual ele reconhece a necessidade de aprofundar as investigações para assegurar o cumprimento da lei.

A Unipampa instituiu a Comissão de Análise da Execução Contratual por meio de portaria publicada em 6 de fevereiro. O grupo ainda não concluiu a análise da documentação enviada pela banca organizadora.

Relembre o caso

Em uma das salas, que reunia candidatos de Enfermagem e Engenharia Química, participantes registraram um boletim de ocorrência coletivo na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). Segundo os relatos, o erro provocou tumulto e comprometeu o desempenho dos concorrentes. Houve casos de desclassificações sem oferta de material reserva ou solução imediata por parte da coordenação.

O problema também foi registrado na sala para os cargos de analista de tecnologia da informação e bibliotecário. Segundo Luiz Carlos Lemos Jr., que realizava a prova no local, os candidatos foram instruídos a interromper o exame por duas horas.

— Os cartões têm o nome da pessoa e o tipo da prova. Dizia "prova tipo 3" e eles entregaram uma prova tipo 2, por exemplo — explicou.

Confira a nota da Unipampa, na íntegra:

A Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), por meio de sua Reitoria, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, vem a público comunicar a suspensão do cronograma do Concurso Público regido pelo Edital nº 346/2025, destinado ao provimento de cargos da Carreira de Técnico-Administrativo em Educação (TAE), Nível E (Superior).

A decisão foi tomada em razão da necessidade de dar continuidade às análises e apurações relacionadas às denúncias e reclamações recebidas pela Universidade acerca de possíveis irregularidades ocorridas durante a aplicação das Provas Objetivas, realizadas em 1º de fevereiro de 2026, nas cidades de Bagé/RS, Caçapava do Sul/RS e Uruguaiana/RS. A execução do certame esteve a cargo do Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano (Instituto ACCESS).

A suspensão considera, ainda, o Ofício nº 029/2026, encaminhado pelo presidente do Instituto ACCESS, que reconhece a necessidade de aprofundamento das investigações para assegurar a lisura do processo e o cumprimento dos princípios da legalidade e da isonomia.

Ressalta-se que a UNIPAMPA, na qualidade de contratante, instituiu a Comissão de Análise da Execução Contratual, por meio da Portaria nº 259, de 6 de fevereiro de 2026, que ainda não dispôs de tempo hábil para concluir a análise da documentação encaminhada pela banca organizadora.

Diante disso, fica suspenso o cronograma do Edital nº 346/2025 até nova deliberação da Universidade, especialmente no que se refere à divulgação do resultado preliminar, prevista inicialmente para o dia 25 de fevereiro de 2026.

A UNIPAMPA reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e a ética nos processos seletivos públicos, e assegura que todas as medidas necessárias estão sendo adotadas para garantir a integridade do certame. Novas informações serão divulgadas oportunamente nos canais oficiais da Universidade.