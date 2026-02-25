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Unipampa suspende concurso após falhas na aplicação das provas e abre apuração

Candidatos relataram troca de cadernos de questões e falta de correspondência com cartões-resposta em cidades como Bagé e Uruguaiana

Gabriel Veríssimo

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