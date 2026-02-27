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UFPel lança política de combate à violência e criará mapa de locais de risco na universidade

Estratégia define como a universidade deve seguir em casos de racismo, violências contra mulheres, pessoas com deficiência e pessoas LGBT+

Gabriel Veríssimo

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