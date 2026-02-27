UFPel lança política de combate à violência e criará mapa de locais de risco na universidade

Política busca criar um ambiente seguro nos espaços da universidade Kátia Dias / UFPel / Divulgação

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) instituiu a política institucional Bem Viver UFPel: Prevenção e Combate às Violências. O documento, aprovado pelo Conselho Universitário da UFPel (Consun), estabelece princípios e objetivos que a universidade deve seguir em casos de racismo, etarismo e violências contra mulheres, pessoas com deficiência e pessoas LGBT+.

A partir da assinatura, compete à universidade promover ações institucionais voltadas à prevenção e ao combate às violências. Segundo a pró-reitora de Ações Afirmativas e Equidade, Daiane Molet, o política foi construída em conjunto com movimentos sociais, após o aumento das denúncias de racismo.

— No ano passado, tivemos um começo de ano com muitas denúncias de casos de racismo, não pela via formal, institucional, da ouvidoria, mas pelas redes sociais. Devido a uma comoção da nossa comunidade, organizamos o primeiro encontro aberto para a criação de protocolos de combate e prevenção das violências — explica.

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A política criou um espaço de atendimento vinculado à Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade (Proafe), denominado Sala Bem-Viver de Atendimento e Acompanhamento de Vítimas de Violências, em funcionamento desde o ano passado.

O atendimento é destinado a estudantes, servidores e terceirizados da UFPel que forem vítimas de violências no âmbito da instituição.

Entre as atribuições do espaço estão acolher as vítimas, orientar sobre a realização de denúncia na ouvidoria da universidade e construir um mapa dos locais considerados mais violentos dentro da UFPel.

— A gente quer muito fazer esse mapa de onde nós recebemos, de quais violências são mais presentes em cada um dos nossos campos. Isso é fundamental para que a gente possa pensar em estratégias de prevenção, para que a gente trabalhe com a formação, que a gente se antecipe

Denúncias

A ouvidoria atuará como canal de recepção de manifestações sobre atos de discriminação, preconceitos e outras violências no âmbito da UFPel.

Para estudantes, as denúncias serão encaminhadas à direção da unidade do curso na qual a pessoa está vinculada para abertura de processo, quando necessário.

A direção nomeará comissão específica para investigação. Após a conclusão da investigação, o procedimento será encaminhado à Procuradoria Federal, que atuará junto à UFPel para emissão de um parecer.



