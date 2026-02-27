Terceira edição da Festa da Melancia começa neste sábado em Rio Grande

Além da fruta in natura, o público também poderá conferir produtos derivados. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

A terceira edição da Festa da Melancia inicia neste sábado (27), em Rio Grande. O evento começa a partir das 15h e segue até o dia 1º de março, no camping do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Cassino.

Atualmente, o município conta com cerca de 15 produtores da fruta e uma área plantada de aproximadamente 310 hectares, a maior da região sul do Estado.

— Nem todos os expositores estarão na festa porque alguns estão na lavoura, mas teremos diversos estandes. Ficamos 20 anos sem realizar a festa e estamos realizando agora pelo terceiro ano consecutivo — comenta Rafael Cruz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Rio Grande.

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A programação conta com shows de artistas, encontro de carros antigos, gastronomia típica e diversos estandes. Além da fruta in natura, o público também poderá conferir produtos derivados.

— Vai ter picolé de melancia, vai ter algumas opções, no caso da gastronomia, voltadas para a melancia. Está liberado o consumo de melancia. Vai ser distribuída melancia bem geladinha — complementa.

A expectativa da organização é de que cerca de três mil pessoas passem pelo evento ao longo do final de semana. A entrada é R$ 10 para o público geral e gratuita para crianças de até 12 anos.