Safra do camarão começa neste domingo em meio a queixas de escassez

A partir deste domingo (1º), cerca de cinco mil pescadores credenciados estarão autorizados a iniciar a pesca do camarão na Lagoa dos Patos. A safra segue até 31 de maio.

Em Rio Grande, a solenidade de abertura ocorre às 7h30, na orla da Henrique Pancada, no bairro Lagoa. O município reúne aproximadamente mil pescadores habilitados na Colônia de Pescadores Z-1.

Segundo a prefeitura, os trabalhadores da pesca receberão uma acolhida especial, seguida, às 8h, da bênção do camarão e da safra. A cerimônia oficial está prevista para as 8h30, com a presença de autoridades.

O presidente da Colônia de Pescadores Z-1, Nilton Machado, afirma que o desempenho da safra depende principalmente de condições climáticas e do combate à pesca predatória.

— Está bem difícil o começo da safra, não temos camarão. A gente imagina, conversando com os pescadores, que mais para frente possa melhorar. Por enquanto, simplesmente não tem. Os pescadores da Ilha da Torotama, da Ilha dos Marinheiros estão bem desanimados, não se vê nenhum movimento. Em dezembro tinha camarão, mas agora não temos mais — comenta.

Além dos impactos da enchente de 2024, que teria afastado o crustáceo da lagoa, Nilton destaca que a pesca predatória compromete as últimas safras. A prática ocorre quando a captura é feita em quantidade superior à capacidade de reposição da espécie, especialmente antes do período autorizado.

— Muitas vezes, pessoas que não são pescadores se aproveitam da situação e pescam de forma antecipada, usando redes inadequadas, como as de arrasto. Isso nos prejudica muito. Se continuar assim, a cada ano teremos menos camarão — afirma.

A Colônia de Pescadores Z-1 informou que, até o momento, não é possível estimar o valor do quilo do camarão, já que o preço dependerá da quantidade disponível ao longo da safra. Em 2024, o produto foi comercializado entre R$ 34 e R$ 40 o quilo.





