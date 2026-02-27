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Lagoa dos Patos
Notícia

Projeto reconecta jovens à pesca artesanal e valoriza saberes tradicionais em Pelotas

Iniciativa aproximou estudantes das comunidades da Colônia Z3 e Pontal da Barra das raízes culturais, unindo formação, pesquisa e fortalecimento da economia local

Igor Islabão

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