Projeto reconecta jovens à pesca artesanal e valoriza saberes tradicionais em Pelotas

Atividades reuniram jovens filhos de pescadores em encontros sobre identidade territorial, mudanças climáticas e valorização do pescado artesanal. Diego Freitas / Divulgação

Nem sempre o conhecimento sobre o comportamento das águas ou as técnicas da pesca artesanal está registrado em livros. Em muitos casos, ele é transmitido pela observação cotidiana e pelo repasse entre gerações. Com o objetivo de valorizar esse patrimônio cultural, a Universidade Federal do Rio Grande (Furg) encerra nesta sexta-feira (26) um projeto piloto voltado à reconexão de jovens com a cultura pesqueira em Pelotas.

A iniciativa foi desenvolvida pelo Laboratório MARéSS/Furg e atuou, entre fevereiro de 2025 e fevereiro de 2026, em três frentes principais: formação de jovens, regularização sanitária de agroindústrias familiares e criação de um inventário participativo da cultura da pesca artesanal nas comunidades da Colônia Z3 e do Pontal da Barra.

O despertar de uma nova geração

Segundo o coordenador técnico do projeto, Ederson Silva, oriundo da Colônia Z3, o principal resultado foi o processo de autorreconhecimento dos participantes. Cerca de 20 estudantes do Ensino Médio, filhos de pescadores, participaram de encontros quinzenais que abordaram temas como identidade territorial, mudanças climáticas e valorização do pescado.

— Muitos jovens viam o pai pescar ou o avô remando, mas não davam valor porque aquilo fazia parte do cotidiano. No processo, passaram a se reconhecer como pescadores e a valorizar esse modo de vida — afirma.

O projeto também ampliou horizontes fora da região. Três participantes integraram uma comitiva em Brasília, onde trocaram experiências com comunidades pesqueiras de diferentes regiões do país.

Cerca de 20 estudantes do Ensino Médio participaram de encontros quinzenais. Leon Gonçalves / Divulgação

Protagonismo feminino e valorização do pós-captura

Outro eixo da iniciativa buscou dar visibilidade a uma etapa frequentemente invisibilizada da cadeia produtiva: o beneficiamento do pescado, realizado majoritariamente por mulheres.

Utilizando metodologia do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), foi elaborado um inventário dos saberes tradicionais das pescadoras, responsáveis pela limpeza e preparação de peixe, camarão e siri.

Além do resgate cultural, o projeto avançou em soluções econômicas. Em parceria com a prefeitura de Pelotas, foi articulada a regularização sanitária de uma agroindústria familiar, permitindo que o pescado artesanal possa ser comercializado formalmente, inclusive para a alimentação escolar da rede municipal.

— A alimentação escolar é a força motriz. Regularizando, o pescador consegue entrar no mercado formal — explica Silva.

Continuidade com o Projeto Rebojo

Mesmo com o encerramento do ciclo atual, a iniciativa terá continuidade por meio de novas emendas parlamentares. A próxima etapa recebeu o nome de Projeto Rebojo, referência aos ventos que alteram a dinâmica das águas da Lagoa dos Patos.

A proposta prevê a realização de um encontro regional de jovens, voltado ao debate sobre o futuro da pesca artesanal diante de conflitos ambientais e dos impactos da crise climática.

— É uma semente plantada. O jovem não precisa necessariamente ser pescador de rede; ele pode se formar e contribuir defendendo o território e a cultura de onde veio — conclui o coordenador.



