Praia do Laranjal tem ponto impróprio para banho, aponta Fepam

Análise identificou alta concentração da Escherichia coli. Douglas Dutra / Grupo RBS

O penúltimo boletim de balneabilidade da temporada, divulgado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) nesta sexta-feira (20), aponta que a Praia do Laranjal, em Pelotas, tem um ponto impróprio para banho.

Segundo o relatório, o Balneário Santo Antônio apresenta alta concentração da bactéria Escherichia coli. Os demais pontos, incluindo o Balneário dos Prazeres e o Valverde, têm condições para banho.

Na Zona Sul, os balneários de Piratini, Cerrito e Pedro Osório, todos às margens do Rio Piratini, também estão impróprios para banho pela alta concentração de Escherichia coli.

Leia Mais Pelotas decreta situação de emergência após ocorrência de tornado

Já as demais praias da região, incluindo o Cassino, em Rio Grande, e os balneários de São Lourenço do Sul, estão com condições para banho.

Antes de entrar na água, a recomendação é que os banhistas confiram as placas instaladas pela Fepam que sinalizam as condições da água.

Entenda a análise

A classificação da qualidade da água leva em conta parâmetros de E.coli (Escherichia coli), como previsto pela legislação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

O resultado está condicionado a cinco semanas de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E.coli ou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que 2 mil para E.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50 mil células.

A próxima e última análise da temporada será divulgada na próxima sexta-feira (27).

