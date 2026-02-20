Praia do Laranjal tem ponto impróprio para banho, aponta Fepam

O penúltimo boletim de balneabilidade da temporada, divulgado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) nesta sexta-feira (20), aponta que a Praia do Laranjal, em Pelotas, tem um ponto impróprio para banho.
Segundo o relatório, o Balneário Santo Antônio apresenta alta concentração da bactéria Escherichia coli. Os demais pontos, incluindo o Balneário dos Prazeres e o Valverde, têm condições para banho.
Na Zona Sul, os balneários de Piratini, Cerrito e Pedro Osório, todos às margens do Rio Piratini, também estão impróprios para banho pela alta concentração de Escherichia coli.
Já as demais praias da região, incluindo o Cassino, em Rio Grande, e os balneários de São Lourenço do Sul, estão com condições para banho.
Antes de entrar na água, a recomendação é que os banhistas confiram as placas instaladas pela Fepam que sinalizam as condições da água.
Entenda a análise
A classificação da qualidade da água leva em conta parâmetros de E.coli (Escherichia coli), como previsto pela legislação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).
O resultado está condicionado a cinco semanas de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E.coli ou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que 2 mil para E.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50 mil células.
A próxima e última análise da temporada será divulgada na próxima sexta-feira (27).
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